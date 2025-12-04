Kanserle Savaşan Sanatçı Soner Olgun'dan Haber Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz aylarda pankreas kanseri teşhisi konulan usta müzisyen Soner Olgun, tedavi süreciyle ilgili ilk kez açıklama yaptı. Bir ameliyat olduğunu, ardından kemoterapi ve radyoterapi tedavilerini tamamlandığını belirten Olgun, tedavisinin doktorların planlamaları doğrultusunda ilerlediğini aktardı.

Hürriyet'in haberine göre, takip sürecinin devam ettiğini belirten Olgun, “Ameliyat geçirdim, ardından kemoterapi ve radyoterapi seanslarımı tamamladım. Şu anda takip aşamasındayım. Önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmeden sonra ek bir tedavi gerekip gerekmediğine doktorlar karar verecek” dedi.

'ENERJİM YERİNDE'

Moralini yüksek tuttuğunu ve hem sahne hem stüdyo çalışmalarına devam edip yeni projeler ürettiğini vurgulayan sanatçı, "Enerjim yerinde. Sahnelere ve stüdyo çalışmalarına ara vermedim. 16 Aralık’ta, Özlem Olgun’la birlikte hazırladığımız yeni projemiz yayınlanacak. Hemen ardından benim diğer çalışmam dinleyicilerle buluşacak" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet