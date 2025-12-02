Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Şok Ses Kaydı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Kaçış Planı Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü (Gül Tut)’nün Yalova Çınarcık’taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma giderek daha çarpıcı bir hal alıyor. Elde edilen yeni ses kayıtları, ölümün arkasında başka bir olay olabileceği iddialarını güçlendirdi. Kayıtlarda, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşları arasındaki konuşmaların, yurt dışına kaçış planlarını içerdiği öne sürülüyor.

“FRANSA YA DA GÜRCİSTAN… PASAPORTSUZ TIRLA!”

ATV’nin haberine göre savcılık dosyasına giren kayıtlarda, Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte Fransa veya Gürcistan’a kaçmayı planladığı iddia ediliyor. Gülter’in, “Sen Fransa’ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla… Fransa’ya da gidebiliriz, Gürcistan hakkımız da duruyor” ifadeleri soruşturmanın seyrini sarsan yeni detaylar arasına girdi. Bu konuşmalar, olayın “kaza mı, cinayet mi?” sorusunu daha da kritik bir noktaya taşıdı.

ARKADAŞINDAN TEHDİT GİBİ SÖZLER: “SENİ YAKACAĞIM TUĞYAN!”

Daha önce ortaya çıkan bir diğer ses kaydında ise Gülter ile arkadaşı Bircan Dülger arasında geçen sert diyaloglar dikkat çekmişti. Dülger’in kayıtlarda, “Bu işte suçum yok ama yanacağım belli. Yarın savcılıkta seni yakacağım Tuğyan!” dediği iddia edilmişti.

“ANNEM ÖLSÜN” MESAJLARI ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Soruşturma dosyasında olduğu belirtilen başka bir iddiaya göre, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesinin ölümünden önce arkadaşına gönderdiği mesajlarda, “Beni bu kadından kurtar. Annem ölsün.” ifadeleri yer alıyor. Bu mesajlar, şüphelerin odak noktasına tekrar Gülter’i yerleştirdi.

“ANNEMİ ÖLDÜRDÜM” İTİRAFI MI?

Sanatçının menajeri Ferdi Aydın da daha önce yaptığı açıklamalarda çarpıcı iddialar ortaya atmıştı. Aydın, Gülter’in bir yakın arkadaşına, “Annemi öldürdüm.” dediğini öne sürmüştü. Ayrıca Dülger’in bir videosunda da Gülter’e ait olduğu iddia edilen “Keşke annemi böyle öldürmeseydim, kemikleri parçalandı, üzüldüm.” sözlerinin duyulduğu belirtilmişti. Öte yandan Gülter’in avukatı, süreçle ilgili detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını söyleyerek sessiz kaldı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili tüm iddiaları titizlikle değerlendiriyor; tanık ifadeleri, telefon mesajları, ses kayıtları ve Adli Tıp raporları birlikte inceleniyor. Güllü’nün kanında yüksek miktarda alkol tespit edilmiş olsa da, ölümün kesin nedeni hala netleşmiş değil.

Ortaya çıkan her yeni delil, kamuoyunda yankı uyandırırken, şüphelerin odağındaki isim sayısı da giderek artıyor. Soruşturmanın seyri önümüzdeki günlerde daha da hareketlenebilir.

Kaynak: ATV