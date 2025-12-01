İstanbul'u Terk Edip Datça’ya Yerleşmişti! Sarp Levendoğlu’nun Son Hali Olay Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’daki yoğun tempoyu geride bırakarak Datça’ya taşınan Sarp Levendoğlu, sade ve sakin yaşamıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Şehir kalabalığından uzaklaşarak doğayla iç içe bir hayat kuran oyuncu, bu tercihiyle çok konuşulmuştu.

“BURADA HUZUR VAR, TRAFİK YOK”

Levendoğlu daha önce yaptığı açıklamada, daha sağlıklı bir yaşam için Datça’ya yerleştiğini belirterek şunları söylemişti:

“45 yaşındayım. Sabah spora gidiyorum, günümün kontrolü bende. Trafik yok, stres yok. Burada şöhretin bir anlamı yok. İnsanlar gösteriş için yaşamıyor. Ekonomik olarak da uygun bir yer. Spordan sonra esnaf lokantasına gidiyorum, dört çeşit yemek 200 lirayı geçmiyor.”

SON PAYLAŞIMI DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Instagram hesabında Datça’daki yaşamından kesitler paylaşan oyuncu, bu kez spor sırasında çekilmiş bir videosunu yayımladı. Levendoğlu’nun belirgin kasları ve verdiği kilolar takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kısa sürede binlerce beğeni alan görüntüler, “Yeni hayat Sarp’a çok yakışmış” yorumlarına neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi