Boşanma İddiaları Gündeme Gelmişti: Cenk Tosun Sessizliğini Bozdu

2016 yılında evlenen ve Arden ile Alin adında iki çocukları bulunan futbolcu Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun’un ayrılacaklarına dair iddialar gündeme geldi.

CENK TOSUN’DAN YANIT

Ortaya atılan bu iddiaların ardından Cenk Tosun sessizliğini bozdu.

Fenerbahçe forması giyen futbolcu, boşanma söylentilerini reddederek şu açıklamayı yaptı: "Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştırma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem. Konuyla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımı kamuoyuna duyurmak isterim. Saygılarımla..."

