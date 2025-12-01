Ünlü Rapçi Adını Değiştirip Bambaşka Birine Dönüştü! İşte Yeni İsmi

Bir dönem X Factor sahnelerinde rap performanslarıyla dikkat çeken Mason Noise, yıllar sonra bambaşka bir kimlikle ortaya çıktı. Artık adı Matreya ve kendini “şifacı” olarak tanıtıyor.

Ünlü Rapçi Adını Değiştirip Bambaşka Birine Dönüştü! İşte Yeni İsmi
2015 yılında X Factor sahnesinde rap performanslarıyla tanınan Mason Noise, aradan geçen yılların ardından adeta yeniden doğdu. Yarışmadaki adıyla Mason Noise olarak bilinen Mason Binnell, artık hayatına Matreya ismiyle devam ediyor ve spiritüel şifacılık alanına yönelmiş durumda.

X Factor döneminde modern sahne kostümleriyle dikkat çeken genç müzisyen, bugün uzun sakalı, mistik görünümlü kaftanları ve yüz boyalarıyla bambaşka bir imaj sergiliyor. Matreya, kendini “Reiki şifacısı, meditasyon uygulayıcısı ve içsel yolculuk rehberi” olarak tanımlıyor.

Müzikten tamamen kopmayan Matreya, yeni yaşam tarzını sahneye taşıyor ve spiritüel öğelerle bezeli performanslarla yeniden turlara çıkmaya hazırlanıyor.

The Sun’ın haberine göre Matreya, Budist felsefesini benimseyerek günlük yaşamında meditasyon ve manevi pratiklere ağırlık veriyor.

Popüler yarışmayla yıldızı parlayan genç müzisyen, fiziksel ve ruhsal dönüşümüyle hayranlarını şaşırtırken, “yeni benliğini” dünyanın dört bir yanına taşımayı hedefliyor.

