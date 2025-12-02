Günlerdir Yoğun Bakımdaydı... Murat Cemcir'in Sağlık Durumuyla İlgili Flaş Gelişme! Hastanede Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Murat Cemcir’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. İç kanama şüphesiyle yoğun bakıma alınan Cemcir’in tedavisine olumlu yanıt verdiği ve bugün yoğun bakımdan çıkarılmasının planlandığı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta ani şekilde rahatsızlanan sanatçı için ailesi tarafından ambulans çağrıldı. İlk müdahalenin ardından Cemcir, Maslak’taki özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde oyuncunun divertikül kanaması geçirdiği tespit edildi ve gerekli tıbbi müdahaleler hızla uygulandı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hastaneden yapılan resmi açıklamada, “Divertikül kanaması nedeniyle hastamıza gerekli tüm müdahaleler yapılmış olup tedavi süreci yakından takip edilmektedir” denildi. Doktorları, Cemcir’in sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yoğun bakım sürecinin kısa süre içinde sonlanacağını belirtti.

Hayranlarını endişelendiren gelişme sonrası ünlü oyuncunun durumunun stabil olduğu ifade edilirken, tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği öğrenildi.

DİVERTİKÜLER KANAMA NEDİR?

Divertikülitin en yaygın belirtisi karın ağrısıdır. Divertikülitiniz olduğunun en yaygın belirtisi alt karnınızın sol tarafında ağrı veya hassasiyet hissetmenizdir.

Divertikülitin neden olduğu ağrı genellikle şiddetlidir ve aniden ortaya çıkar. Daha az sıklıkla, ağrı hafif olabilir ve birkaç gün içinde kötüleşebilir. Diverkülitin nedeni enfeksiyonsa, ateş, mide bulantısı, kusma, titreme, kramp ve kabızlık yaşayabilirsiniz.

Divertikülitli bazı kişilerde ciddi sağlık sorunları gelişebilir. Divertiküler kanama, bir kesenin duvarındaki küçük bir kan damarı patladığında meydana gelir. Kanama şiddetli ve hatta bazen yaşamı tehdit edici olabilir.,

MURAT CEMCİR KİMDİR?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul’da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında “İşler Güçler” dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda “Düğün Dernek” filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.

2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol almıştır.

