Ünlü Komedyen Doğu Demirkol'un Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Stand-up gösterileri ve sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü komedyen Doğu Demirkol, bu kez özel hayatıyla gündemde. İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, meğer uzun süredir tanıdık bir isimle aşk yaşıyormuş.

Demirkol’un, Türk televizyon tarihine damga vuran Levent Kırca ve Oya Başar’ın kızları Ayşe Kırca ile sevgili olduğu ortaya çıktı. İkilinin bir süredir devam eden ilişkisi artık sosyal medya paylaşımlarıyla da kesinleşmiş oldu.

ROMANTİK KARELER GÜNDEM OLDU

Birlikte sık sık seyahat eden çift, romantik fotoğraflarıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımların altında “Harika çift!”, “Çok yakışıyorsunuz!”, “Mutluluklar” gibi mesajlar dikkat çekti.

Doğu Demirkol ve Ayşe Kırca’nın ilişkisinin nasıl ilerleyeceği şimdiden hayranlarının merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi