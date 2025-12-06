Ünlü Oyuncu Celil Nalçakan Trafik Kazası Geçirdi! Sevenlerini Korkutan Haber

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nalçakan, kazada kimsenin yaralanmadığını belirterek “Her şey yolunda, merak etmeyin” dedi.

Kardeşlerim, Poyraz Karayel ve Bir Aile Hikayesi gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, son olarak Rüya Gibi dizisinde “Tarık” karakteriyle ekranlarda yer alan Celil Nalçakan, trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

YANLIŞ BİLGİ YAYILMASIN DİYE KENDİ PAYLAŞTI

Kazanın ardından Instagram hesabından açıklama yapan Nalçakan, sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığını belirterek yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek istediğini söyledi.

Trafik kazasına ait görüntüleri paylaşan oyuncu açıklamasında, "Herkese merhabalar. Birinci ağızdan duyun istedim. Çünkü böyle durumlarda yanlış bilgi hem sevdiklerimizi hem sevenlerimizi çok üzüyor. Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hakimiyetini kaybetti” ifadelerini kullandı.

‘HİÇBİR ŞEY YOK TURP GİBİYİM’

Oyuncu, kazada kimsenin yaralanmadığını belirterek, “Bende hiçbir şey yok, turp gibiyim. Karşımızdaki kardeşimiz de turp gibi. Benim hem asistanım hem biraderim olan kardeşim de turp gibi... Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda. Yanlış bir haber canınızı sıkmasın diye benden duyun istedim. Her şey yolunda” dedi.

