Kurt Cobain Dede Oldu! İşte Torununun İsmi...

Nirvana'nın ikonik vokalisti Kurt Cobain ve Hole grubunun solisti Courtney Love’ın kızları 32 yaşındaki Frances Cobain ilk bebeğini kucağına aldı. Tony Hawk'un oğlu Riley Hawk ile evli olan Cobain, bebeğinin adını da açıkladı.

Kurt Cobain Dede Oldu! İşte Torununun İsmi...

Grunge müziğin efsanevi grubu Nirvana'nın 1994 yılında 27 yaşındayken hayatını kaybeden solisti Kurt Cobain’in Courtney Love ile evliliğinden olan kızı Frances Bean Cobain anne oldu. 32 yaşındaki Cobain, 17 Eylül'de eşi Riley Hawk ile bir erkek çocuğu sahibi oldu.

The Daily Mail'in aktardığına göre oğlunun adının "Ronin Walker Cobain Hawk" olduğu duyuran Cobain, sosyal medya hesabından bebeğinin ilk fotoğrafını paylaşarak "Dünyaya hoş geldin. Seni her şeyden çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurt Cobain Dede Oldu! İşte Torununun İsmi... - Resim : 1

ÜNLÜ KAYKAYCININ OĞLUYLA EVLENDİ

Cobain, ilk evliliğini müzisyen Isaiah Silva ile yapmış ve 2014–2017 yılları arasında evli kalmıştı. Cobain'in ikinci evliliği de ünlü kaykaycı Tony Hawk'ın oğlu Riley Hawk ile 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmişti.

Ünlü Müzisyen Dave Grohl'dan İhanet İtirafıÜnlü Müzisyen Dave Grohl'dan İhanet İtirafıMagazin
'The Cure'den 16 Sene Sonra Yeni Şarkı!'The Cure'den 16 Sene Sonra Yeni Şarkı!Kültür - Sanat

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Rock Müzik Bebek
Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı
Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız
Yeni Sezonun İlk Kurbanı Belli Oldu! Dev Kadrolu Dizi Reytinglerde Çakıldı, Final Yapacak Dev Kadrolu Dizi İçin Final Vakti
Prens William ile Prenses Kate Hakkında Şoke Eden Gerçek! Herkesten Gizledikleri Sır İfşa Oldu William ile Kate'in Sırları İfşa Oldu!