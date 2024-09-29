Kurt Cobain Dede Oldu! İşte Torununun İsmi...

Grunge müziğin efsanevi grubu Nirvana'nın 1994 yılında 27 yaşındayken hayatını kaybeden solisti Kurt Cobain’in Courtney Love ile evliliğinden olan kızı Frances Bean Cobain anne oldu. 32 yaşındaki Cobain, 17 Eylül'de eşi Riley Hawk ile bir erkek çocuğu sahibi oldu.

The Daily Mail'in aktardığına göre oğlunun adının "Ronin Walker Cobain Hawk" olduğu duyuran Cobain, sosyal medya hesabından bebeğinin ilk fotoğrafını paylaşarak "Dünyaya hoş geldin. Seni her şeyden çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ KAYKAYCININ OĞLUYLA EVLENDİ

Cobain, ilk evliliğini müzisyen Isaiah Silva ile yapmış ve 2014–2017 yılları arasında evli kalmıştı. Cobain'in ikinci evliliği de ünlü kaykaycı Tony Hawk'ın oğlu Riley Hawk ile 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem