'The Cure'den 16 Sene Sonra Yeni Şarkı!

İkonik İngiliz alternatif rock grubu "The Cure"un 16 yıl sonra ilk kez yayımladığı "Alone (Yalnız)" şarkısı sabah saatlerinde BBC Radio 6 Music'de dinleyiciyle buluştu.

The Cure ayrıca 1 Kasım'da "Kayıp Dünyanın Şarkıları" anlamına gelen "Songs of A Lost World" isimli yeni bir albüm yayımlayacağını da duyurdu.

Grup, birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir şarkının yolda olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA