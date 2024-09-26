'The Cure'den 16 Sene Sonra Yeni Şarkı!
Efsanevi İngiliz rock grubu "The Cure", 16 yıl aradan sonra "Alone" adında bir şarkı çıkardı. 1 Kasım'da da "Songs of A Lost World" isimli yeni bir albüm yayımlayacaklarını açıkladı.
İkonik İngiliz alternatif rock grubu "The Cure"un 16 yıl sonra ilk kez yayımladığı "Alone (Yalnız)" şarkısı sabah saatlerinde BBC Radio 6 Music'de dinleyiciyle buluştu.
The Cure ayrıca 1 Kasım'da "Kayıp Dünyanın Şarkıları" anlamına gelen "Songs of A Lost World" isimli yeni bir albüm yayımlayacağını da duyurdu.
Grup, birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir şarkının yolda olduğunu duyurmuştu.
Kaynak: AA
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