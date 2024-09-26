'The Cure'den 16 Sene Sonra Yeni Şarkı!

Efsanevi İngiliz rock grubu "The Cure", 16 yıl aradan sonra "Alone" adında bir şarkı çıkardı. 1 Kasım'da da "Songs of A Lost World" isimli yeni bir albüm yayımlayacaklarını açıkladı.

Son Güncelleme:
'The Cure'den 16 Sene Sonra Yeni Şarkı!

İkonik İngiliz alternatif rock grubu "The Cure"un 16 yıl sonra ilk kez yayımladığı "Alone (Yalnız)" şarkısı sabah saatlerinde BBC Radio 6 Music'de dinleyiciyle buluştu.

The Cure ayrıca 1 Kasım'da "Kayıp Dünyanın Şarkıları" anlamına gelen "Songs of A Lost World" isimli yeni bir albüm yayımlayacağını da duyurdu.

Grup, birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir şarkının yolda olduğunu duyurmuştu.

Tüm Dünya Onu Konuşuyor... Kuzey Kore Sokaklarında Dilenirken K-Pop Yıldızı Oldu!Tüm Dünya Onu Konuşuyor... Kuzey Kore Sokaklarında Dilenirken K-Pop Yıldızı Oldu!Magazin
Pink Floyd'un Müziği İçin Fiyat Belirlendi: Tüm Haklarını Satıyorlar!Pink Floyd'un Müziği İçin Fiyat Belirlendi: Tüm Haklarını Satıyorlar!Kültür - Sanat

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
'Bozkırın Tezenesi' Vefatının 12’nci Yılında Kırşehir’de Anıldı 'Bozkırın Tezenesi' Vefatının 12’nci Yılında Kırşehir’de Anıldı
Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız
Kate Winslet'tan Yıllar Sonra Gelen Titanic İtirafı! İkonik Sahne Nasıl Çekildi? Yıllar Sonra Gelen Titanic İtirafı! İkonik Sahne Nasıl Çekildi?
Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek