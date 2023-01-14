Kurban'ın vokalisti maddi imkansızlıklar nedeniyle müziği bıraktı

Deniz Yılmaz, Burak Gürpınar, Kerem Tüzün, Umut Gökçen ve Özgür Kankaynar’ın ‘Outside’ adıyla 1995 yılında kurduğu ve ardından 1997 yılında ‘Kurban’ adını alan grup, hard rock ve heavy metal tarzı müzikleriyle Türkiye’de bir dönem Metallica ve Megadeth’in alt grubu olarak konserler verdi.

2000’li yılların başında gençliğini geçiren birçok kişinin takip ettiği grup, bir dağılıp bir birleşmesiyle sevenlerini üzmüştü.

2005’te dağılmasının ardından 2006 yılında tekrar bir araya gelen grup, 2017’de Deniz Yılmaz’ın müziği bırakması isteği üzerine ikinci kez dağılmıştı.

Grup, 2018 yılında çıkması planlanan ancak anlaşmazlıklar yüzünden yayınlanamayan ‘Gülümse‘ ve ‘Damla’ isimli teklilerini geçen aylarda yayımlamıştı.

DENİZ YILMAZ "BIRAKTIM" DEDİ

Şarkıların yayımlanmasının ardından grubun tekrar birleşip birleşmeyeceği merak konusu olurken, Deniz Yılmaz Instagram hesabından yaptığı paylaşımla müziği bıraktığını duyurdu.

"MADDİ GÜCÜM MÜZİK YAPMAYA ELVERİŞLİ DEĞİL"

‘Maddi gücüm müzik yapmaya elverişli değil’ diyen Yılmaz, müzik yapmanın kendisi için lüks haline geldiğini belirtti. Yılmaz’ın açıklaması şu şekilde:

“Maddi gücüm müzik yapmaya elverişli olmadığından hatta müzik yapmak artık benim için lüks haline geldiğinden (ortaya çıkan sağlık harcamalarım ve yakınlarda zorunlu olarak taşınmam kaçınılmaz gibi göründüğünden) Instagram profilimi süresiz donduruyorum. Ola ki ara ara imkan bulur bir şeyler kaydedebilirsem Spotify’dan seve seve, güle oynaya paylaşırım. Lütfen sevgi ve saygının gereksiz olduğunu düşünen asalakların sözlerine kulak asmayın. Her zaman iyi ve doğrunun yanında olun, destekleyin. Hoşçakalın.”