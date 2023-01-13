MS hastası Serdar Ortaç: Sol bacağım tamamen gitti

Serdar Ortaç, TRT 1’de yayınlanan 'Alişan ile Hayata Gülümse' isimli programa konuk oldu. Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, hastalık sürecini ve sağlık durumunu anlattı.

“Sol bacağım tamamen gitti” diyen Serdar Ortaç, bacağını kaldırmakta güçlük çektiğini belirtti. Ardından Ortaç, canlı yayına bağlanan doktoruna “Bu hastalık hiç geçmeyecek mi?” diye sordu. Doktoru ise, “İlacını düzgün kullandığın sürece hastalık kontrol altında” ifadesini kullandı.

Ortaç, doktoru ile konuşmasından sonra Alişan’a, “Senin gibi yürüyüp koşmak istedim” dedi.