Kadir Doğulu'dan 'çalıntı hikaye' iddiasına yanıt

Oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül Doğulu ile başından geçtiğini söyleyerek anlattığı hikâyenin çalıntı olduğu iddiasına yanıt verdi.

Kadir Doğulu'dan 'çalıntı hikaye' iddiasına yanıt

Birlikte rol aldıkları "Fatih Harbiye" dizisinin ardından 2016 yılında nikâh masasına oturan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, O Ses Türkiye yılbaşı programında konuk olarak şarkı söyledi. Doğulu, performanslarının ardından evlilikleri hakkında konuşurken yaşadıkları bir tartışmayı anlattı. Doğulu’nun anlattığı olayın çalıntı olduğu iddia edildi.

Doğulu’nun anlattığı hikâye şu şekilde:

“Biz bir gün tartıştık, sanıyorlar ki biz hiç tartışmıyoruz. Biz o kadar büyük tartıştık ki ben vurdum kapıyı çıktım. İşlerimi hallettim. Geldim eve, koltukta uyuyakalmış. Hayatta bırakmam onu koltukta. Kucaklarım götürürüm beraber yatacağımız yere. O gün yapmadım. Çünkü kızgındım. Yapmadım gittim yatak odasına yattım. Sabah oldu. O da kızgındı. Dedim ki ara mı versek. O da tamam verelim dedi. Birkaç saat geçti Tam dışarı çıkacağım boynumdan öptü. Konuştuk, dün gece eve geldiğini fark ettim dedi. Çok bekledim beni almanı. Ben de dedim çok bekledim aç mısın diye kalkıp bana sormanı. Bizim miladımız oldu. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor.”

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Doğulu, yaşananların ardından Yeniköy'de görüntülendi. Doğulu, bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Gündem olan anısına açıklık getiren Doğulu, "Aslında çok konuşmak istemiyorum. Hepimiz birbirimizin aynısıyız, benziyoruz birbirimize. Bu sadece bana ait bir hikâye değil. Herkesin yaşadığı bir hikâye... Biz hepimiz birbirimizle aynıyız. Herkes yaşıyor. Sizler de eşiniz ve kız arkadaşınız ile bu tarz olaylar yaşamıyor musunuz? Birilerinin daha yaşıyor olması anormal değil. Herkes algıda eşsiz ama yaşantı olarak bir... Şu örneği vereyim; herkes arefe günü trafiğe yakalanmayayım diye çıkmıyor, ertesi gün çıkar ve trafiğe yakalanır" ifadelerini kullandı.

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