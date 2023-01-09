Afra Saraçoğlu'nun derbi paylaşımı gündem oldu

'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası göndermeli bir paylaşımda bulundu. Saraçoğlu'nun paylaşımı gündem oldu.

Mert Yazıcıoğlu ile olan ilişkini geçen günlerde sonlandıran Afra Saraçoğlu, Twitter hesabından "Bari sen yüzümüzü güldürseydin" yazarak Fenerbahçe’yi etiketledi.

Bari sen yüzümüzü güldürseydin @Fenerbahce — Afra Saracoglu (@afrasaracogIu) January 8, 2023

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynandı. Galatasaray, 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+10’da Icardi’nin attığı gollerle Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.