Afra Saraçoğlu'nun derbi paylaşımı gündem oldu

Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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Afra Saraçoğlu'nun derbi paylaşımı gündem oldu

'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray  derbisi sonrası göndermeli bir paylaşımda bulundu. Saraçoğlu'nun paylaşımı gündem oldu. 

Mert Yazıcıoğlu ile olan ilişkini geçen günlerde sonlandıran Afra Saraçoğlu, Twitter hesabından "Bari sen yüzümüzü güldürseydin" yazarak Fenerbahçe’yi etiketledi.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynandı. Galatasaray, 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+10’da Icardi’nin attığı gollerle Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

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