Cem Özer: Adam asgari ücret alıyor, yedi çocuk yapıyor; 'soyum yürüsün' mantığıyla üremek saçma

'Çılgın Zamanlar' isimli komedi oyunuyla uzun süre sonra sahnelere dönen Cem Özer, kendisiyle ilgili merak edilenleri Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e anlattı.

'Dünyada hiçbir şeyin bundan daha iyiye gitmeyeceği' görüşünü dile getiren sanatçı, "Eskileri yad etmeye devam edeceğiz. Kapitalizm doymak bilmiyor. İnsanlara tavsiyem şu: Eğer çocukları seviyorsanız çocuk yapmayın. Onların iyiliği için... Çünkü çok kötü bir dünya var ve daha da kötü olacak" ifadesini kullandı.

Özer, gazetecinin "Siz neden çok yaptınız o halde?" şeklindeki sorusuna "İkisi de istemeden oldu. Yani niyetlenerek yapmadık" yanıtını verdi; akabinde gelişen diyalog şöyle şekillendi:

SOYUM YÜRÜSÜN MANTIĞIYLA ÜREMEK SAÇMA! PADİŞAH MISIN?

- Doğdukları için mutlu değil misiniz?

Mutluyum ama kızımın mutsuzluğunu ve gelecek kaygısını görünce mutsuz oluyorum. Çocuğunun gelecek kaygısı yaşamayacağı kadar maddi imkanın varsa yap. Ancak maddi imkanı olanlar daha az ürüyor; maddi imkanı olmayanlar ürüyor da ürüyor. Adam asgari ücret alıyor, yedi çocuk yapıyor. ‘Soyum yürüsün’ mantığıyla üremek saçma! Padişah mısın sen? Depresyonla mı yaşasın çocuklar?

- Öyle demeyin; zıpkın gibi Z kuşağı geliyor!

Ya geç bunları! Z kuşağı diye bir şey yok. Zaman ve çağ var. Z kuşağı, gökten zembille inmedi; bizi de kurtarmayacak.

Söyleşinin tamamı.