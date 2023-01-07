Teoman EYT'den emekli oluyor

Daha önce gazetecilerle yaptığı bir röportajında "Ben artık yarı emekliyim" ifadelerini kullanan Teoman, kendisine de EYT’nin vurduğunu söyledi.

Teoman EYT'den emekli oluyor

Çağan Irmak'ın yazıp, yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin galasına katılan Teoman gazetecilerin sorularını yanıtladı.

55 yaşındaki şarkıcı, “Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık” şeklinde konuştu.

“BEN YARI EMEKLİYİM”

Şarkıcı sözlerine “Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyerek gülmeye başladı.

Ünlü isim daha önce yaptığı bir röportajda "Emekli hayatı yaşıyorum. Ben yarı emekliyim, sadece vereceğim konserleri ikiye böldüm. Hayatımın hiçbir şeyinden feragat etmedim. Öyle boş boş dolaşıyorum, az film seyrediyorum ve daha çok kitap okuyorum. Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Projenin müziklerini yaptığını dile getiren Teoman, "Çağan arkadaşımdır benim. Çok severim kendisini... Benden bu film için müzik istedi. Aslında ekiple beraber yaptık, tek başıma yapmadım" dedi.

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