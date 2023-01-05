Seren Serengil'in, Reza Zarrab ile anılan Hadise iddiası savcılığa taşındı: Ebru Gündeş şahit!

İbrahim Tatlıses, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın photoshop'la yapılmış dövmeli fotoğrafını gerçek sanarak Instagram sayfasında paylaştı. Çok geçmeden paylaşımını silen İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili Twitter sayfasında bir açıklama yayınladı.

"Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim" diyen Tatlıses, "Vaktim mi var da Dua Lipa’yı bileyim, takip edeyim? Meğer başka bir kıza yapmışlar, bunu gönderdiler. Ben de teşekkür ettim, paylaştım. Niyetim kötü değildi" dedi.

"YENGE KONUMUNDA"

Seren Serengil ise onca sanatçı varken Tatlıses'in Hadise demesine takıldı.. Serengil bu konuda konuşurken "Bana mesajlar atıyordu Hadise için güzel şeyler söyleyin diye. Çünkü Reza Bey ile yakın ya... Bana yazıyordu güzel şeyler söylersen mahkemeye vermeyecekler diye. Ben zaten söylüyordum, 'Yapmayın, Reza ile konuştum! diye bana mesajları var. Haliyle yenge konumunda olduğu için kolluyor olabilir" dedi.

HADİSE ŞİKAYETÇİ OLDU

Sunucu Seren Serengil, şarkıcı Hadise’nin kendisi hakkında şikayette bulunması üzerine Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Serengil’in Savcılıktaki işlemleri yaklaşık 3 saat sürdü.

"REZA ZARRAB'LA YASAK AŞK İDDİASI"

Şüpheli Seren Serengil, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hadise suç duyurusunda bulunmuş, biz de tanıklarımızın isimlerini verdik. Reza Zarrab’la yaşadığı yasak aşkla alakalı vermiş. Biz de Reza beyin eski avukatı, Ebru Gündeş’in avukatı ve Ebru Gündeş’i şahit olarak gösterdik. Teşekkürler" ifadelerini kullandı ve adliyeden ayrıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem