Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor: İmzayı attığı anları paylaştı

Bülent Ersoy, yıllardır konuşulan hayatının film olacağı iddialarına son noktayı koydu. Diva, menajeri Haluk Şentürk ve Bergen'in yapımcısı Mine Şengöz ile bir araya geldi ve film için imzasını attı.

Ersoy'un tüm hayatının anlatılacağı projenin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanmış olacak. Ersoy'u kimin canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.

Hayatının film olacağı iddialarına ilişkin iki yıl önce konuşan Ersoy, "Ben yaşarken insanlar doğruları bilsinler. Sonradan yalan yanlış bir şeyler olmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Ersoy, son olarak filme izin verdi o anları da 'Hayatımın imzası' diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Diva'nın o paylaşımı;