Serkan Altunorak'tan Starbucks'a zam tepkisi
Oyuncu Serkan Altunorak, Starbucks'tan aldığı kahvenin 68 TL olmasına tepkisini, "Hiç kusura bakma seninle işin bugün itibariyle bitmiştir" diyerek gösterdi.
Oyuncu Serkan Altunorak, Starbucks'tan aldığı kahvenin fiyatına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Altunorak paylaşımında, "Bir büyük yulaf sütlü Americano'nun fiyatı 68 TL olamaz, olmamalı. Ben kabul etmiyorum. Hiç kusura bakma seninle işin bugün itibariyle bitmiştir. Senin hiç umurunda bile olmayabilir ama ben bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
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