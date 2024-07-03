Kızılcık Şerbeti'ndeki O İsim Demet Şener'in Akrabası Çıktı
İzlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, Demet Şener ile akraba çıktı.
Demet Şener tatilde Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti‘nde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu‘yla bir araya geldi.
Ünlü model “Canım Sibel Taşçıoğlu benim Pinkom… Bizim akraba olduğumuzu biliyor muydunuz?” dedi.
Şener'in paylaşımıyla akraba oldukları ortaya çıktı.
İşte Şener'in paylaşımı:
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