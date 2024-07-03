Friends'in Chandler Bing'i Matthew Perry’nin Serveti Açıklandı

Evinin jakuzisinde ölü bulunan "Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken oyuncunun serveti ortaya çıktı.

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile dünyanın en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarsmıştı. Matthew Perry, yaşadıklarını ‘Friends, Aşıklar ve Büyük Berbat Şey’ adlı kitabında anlatmıştı.

28 Ekim'de Malibu'daki evinin jakuzisinde ölü bulunan 54 yaşındaki Perry, uzun yıllar uyuşturucuyla mücadele etmişti. Perry’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Matthew Perry'nin ölüm nedeni de ortaya çıkmıştı.

"KAZA" OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ

Otopsi raporuna göre, Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi. Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor. Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından hazırlanan raporda, oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirilmişti.

SORUŞTURULMA BAŞLATILDI

Los Angeles polisi, aktör Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğünü açıklanmıştı ancak soruşturmada, Perry'nin vücudunda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılıyor.

People dergisinin haberine göre; soruşturmaya yakın kaynaklar Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturmada "sona yaklaşıldığını" ve "birden fazla kişinin" suçlanabileceğini iddia etti. "Kaza" olarak değerlendirilen ölümünde boğulma da etkili bir faktör olarak listelenmişti.

SERVETİ ORTAYA ÇIKTI

Mirror'ın haberine göre, Perry'nin serveti ortaya çıktı. Mahkeme belgelerine göre, oyuncunun toplam serveti 1,5 milyon dolar. Ünlü oyuncunun serveti 120 milyon doların üzerinde değeri olan bir vakfa aktarıldı.

Aktör, ölümünden önce Woody Allen'ın Annie Hall filmindeki karakterinden esinlenerek "Alvy Singer Living Trust"ı kurmuştu.

The Sun tarafından incelenen son mahkeme belgeleri, Perry'nin servetinin başlangıçta tahmin edilenden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Perry'nin Kaliforniya'da hiçbir gayrimenkulünün olmadığı ve son anlarını geçirdiği 6 milyon dolarlık Pacific Palisades'teki evinin ise vasisi Lisa Fersuon'a ait olduğu belirtildi.

FRİENDS’İN ÜÇ YILLIK ÇEKİMLERİNİ HATIRLAMIYOR

Perry, aşırı dozdan önce depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin infüzyon tedavisi görüyordu. Ancak raporda kendisine verilen son ketamin tedavisinin ölümünden bir buçuk hafta önce olduğu belirtildi. Perry kariyerinin zirvesindeyken uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu ve birçok kez rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü.

2016 yılında BBC Radyo 2'ye verdiği röportajda oyuncu, içki ve uyuşturucu yüzünden Friends dizisinin üç yıllık çekimlerini hatırlamadığını söyledi.