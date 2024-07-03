Gelin Evi'nin Sunucusu Aslı Hünel'den Hayranlarını Üzen Haber! Kanalla Yollarını Ayırdı

Gelin Evi programının sunucusu Aslı Hünel kanalla yollarını ayırma kararı aldı.

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Gelin Evi'nin Sunucusu Aslı Hünel'den Hayranlarını Üzen Haber! Kanalla Yollarını Ayırdı

Show TV'nin sevilen programı Gelin Evi'nin sunucusu Aslı Hünel, izleyicilerini şaşırtan bir kararla programdan ayrıldı. Hünel'in bu beklenmedik kararı hayranlarını üzdü.

ÜÇ SEZONUN ARDINDAN VEDA

Magazin Burada'da yer alan habere göre, Aslı Hünel üç sezon boyunca başarıyla sunduğu Gelin Evi programından ayrılma kararı aldı. Hünel, yoğun çekim programının getirdiği yorgunluk nedeniyle yeni sezonda yer almama kararı aldı.

AİLESİYLE ZAMAN GEÇİRECEK

Uzun saatler süren çekimlerin ardından Hünel, daha fazla zamanını ailesiyle geçirmek ve dinlenmek için bu kararı aldığını belirtti. Ancak ünlü sunucu, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı ve sessizliğini koruyor.

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