Matthew Perry kimdir? Matthew Perry'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar...

Friends dizisinin yanında Perry, Hollywood yapımlarında da rol aldı; “Fools Rush In” (1997), “Almost Heroes” (1998), “Three To Tango” (1999), “The Whole Nine Yards” (2000), babasıyla birlikte oynadığı “Serving Sara” (2002), “The Whole Ten Yards” (2004) ve bir televizyon filmi olan “The Ron Clark Story” (2006). 1998’de Lost In Space adlı filmden teklif aldı ancak daha sonra bu rolü Friends’deki rol arkadaşı Matt LeBlanc üstlendi.