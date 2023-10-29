Matthew Perry kimdir? Matthew Perry'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar...

Matthew Perry, 19 Ağustos 1969’da Williamstown, Massachusetts’te dünyaya geldi. Babası aktör John Bennett Perry ve annesi Kanada Başbakanı Pierre Trudeau’nun eski basın sekreteri olan Suzanne Perry Morrison’dı. Perry henüz bir yaşında basmadan annesi ve babası boşandı, Ottowa’da annesi tarafından büyütüldü. Annesi, haber sunucusu Keith Morrison’la evlendi. Bu evlilikten Matthew Perry’nin Caitlin, Emily, Willy ve Madeleine adında 4 üvey kardeşi oldu. Perry, Ontario’da büyüdü ve bu sırada tenise merak sardı. Profesyonel olarak tenis oynamaya başladı. Kanada’da yapılan bir yarışmada ülke çapında 17. oldu.