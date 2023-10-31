Friends ekibi Matthew Perry sessizliğini bozdu: Ailemizden birini kaybettik

Canlandırdığı "Chandler Bing" karakteriyle dünya çapında tanınan ünlü aktör Matthew Perry'nin 28 Ekim'deki ölümünün ardından "Friends" dizisindeki rol arkadaşları ortak bir açıklama yaptı.

"Friends" dizisinde canlandırdığı "Chandler Bing" karakteriyle tanınan Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti. Evindeki jakuzide ölü bulunan ünlü aktörün Friends dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc ortak bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu anlaşılmaz kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte."