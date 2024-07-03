Acun Ilıcalı'nın Milyonluk Yatında Yok Yok!

Her paylaşımı ve her açıklaması çok konuşulan Acun Ilıcalı bu kez yatıyla gündemde. Acun Ilıcalı'nın lüks yatında yok yok…

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Acun Ilıcalı'nın Milyonluk Yatında Yok Yok!

Acun Ilıcalı, özel hayatı ve servetiyle gündemde kalmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın 701 milyon 929 bin 543 Türk Lirası'na satın aldığı tahmin edilen lüks yatı Bodrum'a demirledi.

Ilıcalı'nın lüks yatını görenler gözlerine inanamadı...

Acun Ilıcalı'nın Milyonluk Yatında Yok Yok! - Resim : 1

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Acun Ilıcalı’nın kızları Banu, Leyla, Melisa ve Yasemin’in başharflerinden oluşan BALMY isimli yatı Bodrum’da görüntülendi.

2019’da özel sipariş olarak verilen ve 2022’de teslim edilen yatın fiyatı 20 milyon Euro (701 milyon 929 bin 543 Türk Lirası) olarak değerlendiriliyor.

Altı kamarası olan tamamen çelik ve alüminyumdan üretilen yatın iç tasarımı da dikkat çekiyor. BALMY, her katında uzun camları ile sürekli doğal ışık alma özelliğine sahip.

47 metre uzunluğunda bulunan BALMY yatın yanında elektrikli sörf tahtası, su bisikleti, iki hız teknesi, dizel jet botu ile kendi içerisinde tamamlanan parçalarıyla göz kamaştırıyor. Yat 10 kişilik misafir kapasitesi ve 8 kişilik mürettebatı ile denizde maksimum 14.5 deniz mili hıza sahip.

Acun Ilıcalı'nın Milyonluk Yatında Yok Yok! - Resim : 2

Geniş güvertesi ile oturma ve güneşlenme alanına sahip olan yat, spa havuzu ve arka şezlonglar için yer alan bölümü, korunaklı kokpiti, kıç tarafında bulunan oturma alanıyla denizin tadını çıkarmak için mükemmel bir manzaraya sahip.

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