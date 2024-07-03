Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Evleniyor

Hayat Bilgisi dizisinde Pikaçu rolüyle tanınan 53 yaşındaki oyuncu Kerem Kupacı’dan müjdeli haber geldi. Kupacı, uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile bugün dünya evine giriyor.

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Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Evleniyor

Başrolünde Perran Kutman, Kerem Kupacı’nın olduğu Gökçe Bahadır, Ümit Erdim ve Tarık Papuççuoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı 2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.

Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Kerem Kupacı uzun zaman sonra ilk kez özel hayatıyla gündeme geldi. Daha önce Selen Sevyen ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Kerem Kupacı, bir süredir avukat Ece Ceylanlı ile aşk yaşıyor.

Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre; Kerem Kupacı, yıllardır aşk yaşadığı avukat Ece Ceylanlı ile İstanbul Sedef Adası’nda nikah masasına oturuyor.

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