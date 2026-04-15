Kızılcık Şerbeti Sonrası Sibel Taşçıoğlu'nun Yeni Dizisi Belli Oldu

“Pembe” karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılmasının ardından yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Kızılcık Şerbeti Sonrası Sibel Taşçıoğlu'nun Yeni Dizisi Belli Oldu
Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbetinde canlandırdığı 'Pembe' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Sibel Taşçıoğlu’nun projeye veda etmesi izleyicilerde şaşkınlık yaratmıştı. Başarılı oyuncunun ayrılığının ardından birçok yapım şirketinden teklif aldığı öğrenildi.

Bu süreçte merakla beklenen yeni adres de netleşti. TİMSBİ Productions imzası taşıyan ve Adana’da geçecek yeni bir hikâyeyi konu alan dizi için hazırlıklar sürerken, kadroya katılan ilk isim Sibel Taşçıoğlu oldu.

Henüz detayları gizli tutulan ve ATV ekranlarında yayınlanması planlanan projede Taşçıoğlu, güçlü bir karakter olan “Celadet” rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Oyuncunun bu yeni rolüyle nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.

