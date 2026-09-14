Kıvanç Tatlıtuğ’un Evinde İş Kazası İddiası! Tadilat Sırasında İşçi Çatıdan Düştü: Avukatından Dikkat Çeken Açıklama

Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’teki evinde yapılan tadilat sırasında Türkmenistan uyruklu bir işçinin çatıdan düşerek ağır yaralandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi. Olayın ardından Tatlıtuğ hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öne sürülürken, ünlü oyuncunun avukatı çalışmanın bir firma tarafından yürütüldüğünü ve yaralanan kişinin Tatlıtuğ’un bilgisi, izni ve onayı olmadan çalışma alanına getirildiğini açıkladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un Evinde İş Kazası İddiası! Tadilat Sırasında İşçi Çatıdan Düştü: Avukatından Dikkat Çeken Açıklama
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’teki evinde sürdürülen tadilat çalışmaları sırasında Türkmenistan uyruklu bir işçinin çatıdan düşerek ağır yaralandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi. Olayın ardından Tatlıtuğ hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da öne sürüldü.

NTV'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre, gündeme gelen iddiaların ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatından açıklama geldi. Avukat, oyuncunun ve ailesinin olayın yaşandığı sırada şehir dışında olduğunu, evdeki tadilat ve inşaat işlerinin ise Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütüldüğünü belirtti.

'BİLGİSİ, İZNİ VE ONAYI OLMAKSIZIN GETİRİLMİŞTİR'

Avukat tarafından yapılan açıklamada, “Kamuoyuna yansıyan yanlış haberler nedeniyle, bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Müvekkilimiz ve ailesinin şehir dışında bulunduğu dönemde evinin bahçesindeki tadilat ve inşaat işleri Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütülmüştür. Çalışmaların 4. gününde firma yetkilisi, yevmiye usulü çalışan bir kişiyi, müvekkilimin veya çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmaksızın çalışma alanına getirmiştir" dedi. Açıklamada, firma yetkilisinin söz konusu durumu emniyette verdiği ifadede de açıkça dile getirdiği belirtilerek, olayla ilgili Kıvanç Tatlıtuğ hakkında yasa gereği herhangi bir soruşturma yürütülmediği kaydedildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Evinde İş Kazası İddiası! Tadilat Sırasında İşçi Çatıdan Düştü: Avukatından Dikkat Çeken Açıklama - Resim : 1

YARALANAN İŞÇİNİN TEDAVİ SÜRECİYLE İLGİLENDİ

Avukat, Tatlıtuğ’un olayın ilk gününden itibaren yaralanan kişinin ailesiyle iletişim kurduğunu belirtti. Açıklamaya göre oyuncu, hastane ve tedavi sürecinin yanı sıra masraflar ile yaralanan kişinin yakınlarının ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilendi. Tatlıtuğ’un sağladığı destek ve ilgisinin halen devam ettiği ifade edildi.

FİRMA YETKİLİSİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Açıklamada, olayla ilgili firma yetkilisi Atilla A.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı, hukuki sürecin yakından takip edildiğini belirterek, olayın meydana gelmesine neden olduğu ileri sürülen kişiler hakkında ayrıca şikayette bulunulacağını ve dava açılacağını duyurdu.

Kaynak: NTV

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