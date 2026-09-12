Dünyaca Ünlü Yıldız Lady Gaga Anne Oldu: Bebeğiyle İlk Kez Kameralara Yakalandı

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Müzik dünyasının en sıra dışı ve başarılı isimlerinden biri olan Lady Gaga'nın anne olduğu haberi, magazin dünyasına bomba gibi düştü.

People dergisine konuşan çifte yakın güvenilir kaynaklar, Gaga ve nişanlısı Michael Polansky’nin ilk bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini doğruladı. Büyük yankı uyandıran bu haberin hemen ardından Gaga ve nişanlısı, Kaliforniya'da bebekleriyle birlikte dışarıda yürüyüş yaparken ilk kez görüntülendi.

CİNSİYETİ VE ADI SIR GİBİ SAKLANIYOR

Bebek haberi hayranlarını sevince boğarken, çiftin gizlilik kararı dikkat çekti. People dergisine konuşan kaynaklar ile çifte yakın çevreler; bebeğin tam olarak ne zaman doğduğunu, cinsiyetini ve pop ikonunun bebeğine hangi ismi verdiğini henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

'AİLE BİR AĞACIN KÖKLERİ GİBİDİR'

Anne olma hayalini ve çocuk özlemini daha önce de samimiyetle dile getiren 40 yaşındaki Lady Gaga, bu adımla en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmiş oldu. Geçtiğimiz dönemde ELLE dergisine verdiği bir röportajda nişanlısı Polansky ile bir aile kurma arzusundan bahseden yıldız şarkıcı, aile kavramına bakışını şu duygusal sözlerle özetlemişti:

"Aile, bir ağacın kökleri gibidir. Uzayıp giderler; bazen zarar görürler, bazen suyla doludurlar, bazen de susuz kalırlar. Aile, sizi siz yapan şeydir ve değişime duyduğunuz ihtiyacı da belirler."

Kaynak: Haber Merkezi