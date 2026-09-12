Dünyaca Ünlü Yıldız Lady Gaga Anne Oldu: Bebeğiyle İlk Kez Kameralara Yakalandı

Dünyaca ünlü pop ikon Lady Gaga ve iş insanı nişanlısı Michael Polansky, ilk çocuklarını kucaklarına alarak anne ve baba olma mutluluğunu yaşadı. Aylardır bu anı bekleyen ünlü çift, bebekleriyle birlikte Kaliforniya sokaklarında ilk kez objektiflere takıldı.

Son Güncelleme:
Dünyaca Ünlü Yıldız Lady Gaga Anne Oldu: Bebeğiyle İlk Kez Kameralara Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Müzik dünyasının en sıra dışı ve başarılı isimlerinden biri olan Lady Gaga'nın anne olduğu haberi, magazin dünyasına bomba gibi düştü.

People dergisine konuşan çifte yakın güvenilir kaynaklar, Gaga ve nişanlısı Michael Polansky’nin ilk bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini doğruladı. Büyük yankı uyandıran bu haberin hemen ardından Gaga ve nişanlısı, Kaliforniya'da bebekleriyle birlikte dışarıda yürüyüş yaparken ilk kez görüntülendi.

CİNSİYETİ VE ADI SIR GİBİ SAKLANIYOR

Bebek haberi hayranlarını sevince boğarken, çiftin gizlilik kararı dikkat çekti. People dergisine konuşan kaynaklar ile çifte yakın çevreler; bebeğin tam olarak ne zaman doğduğunu, cinsiyetini ve pop ikonunun bebeğine hangi ismi verdiğini henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

'AİLE BİR AĞACIN KÖKLERİ GİBİDİR'

Anne olma hayalini ve çocuk özlemini daha önce de samimiyetle dile getiren 40 yaşındaki Lady Gaga, bu adımla en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmiş oldu. Geçtiğimiz dönemde ELLE dergisine verdiği bir röportajda nişanlısı Polansky ile bir aile kurma arzusundan bahseden yıldız şarkıcı, aile kavramına bakışını şu duygusal sözlerle özetlemişti:

"Aile, bir ağacın kökleri gibidir. Uzayıp giderler; bazen zarar görürler, bazen suyla doludurlar, bazen de susuz kalırlar. Aile, sizi siz yapan şeydir ve değişime duyduğunuz ihtiyacı da belirler."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Lady Gaga
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Ünlü Şarkıcı Nev’den Üzen Haber! Çoklu Organ Yetmezliği Nedeniyle Entübe Edildi Ünlü Şarkıcı Nev’den Üzen Haber!
Aşk-ı Memnu Hayranlarını Yasa Boğan Haber: Ünlü Oyuncu Amansız Bir Hastalığın Pençesinde Aşk-ı Memnu Hayranlarını Yasa Boğan Haber: Ünlü Oyuncu Amansız Bir Hastalığın Pençesinde
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı
Husiler Babulmendeb'e Dayandı, Yemen Alarma Geçti: 5 Ülkeyle Kritik Diplomasi Trafiği Husiler Babulmendeb'e Dayandı, Yemen Alarma Geçti: 5 Ülkeyle Kritik Diplomasi Trafiği
Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Kritik Karar! İstanbul’da Ders Saatleri Değişti İstanbul’da Ders Saatleri Değişti
İsmail Kartal Neden Geri Adım Attı? Yönetimle Görüşmenin Perde Arkası Ortaya Çıktı İsmail Kartal'ın Yönetimle Görüşmenin Perde Arkası Ortaya Çıktı
Şimşekler Çetesine Şafak Darbesi: Çocuk Parkından El Bombası, Bursa’dan İnfaz Çıktı! Çocuk Parkından El Bombası, Bursa’dan İnfaz Çıktı!