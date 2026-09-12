Çetin Tekindor’dan Hayranlarını Üzen Haber! Usta Oyuncu Hastaneye Kaldırıldı

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Usta oyuncu Çetin Tekindor’un bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. 81 yaşındaki sanatçının kan değerlerinde yükselme tespit edilirken, tedavisinin doktor kontrolünde sürdüğü ve sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir setlerden uzak kalan Tekindor’un, rol aldığı “Çirkin” dizisinin çekimlerine de henüz katılamadığı aktarıldı.

ÖKKEŞ KARATAŞ’I GEÇİCİ OLARAK TAMER LEVENT CANLANDIRACAK

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tekindor’un canlandırdığı Ökkeş Karataş karakterinin bir süreliğine Tamer Levent tarafından oynanacağı duyuruldu. Açıklamada, Çetin Tekindor’un sağlık sorunları nedeniyle çekimlere kısa bir süre ara verdiği belirtilirken, iyileşmesinin ardından sete dönmesinin planlandığı ve Ökkeş Karataş karakterini yeniden canlandıracağı ifade edildi.

Dizinin sosyal medya hesabından konuya dair şu açıklama yapıldı:

"Çirkin dizisinde Çetin Tekindor'un rolünü bir süreliğine Tamer Levent üstlenecek. Usta oyuncu Çetin Tekindor, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle çekimlere kısa bir süre ara verecektir. Bu süreçte Tekindor’un canlandırdığı Ökkeş Karataş karakterine Tamer Levent hayat verecek. İyileşme sürecinin ardından yeniden sete dönmesi planlanan Çetin Tekindor, Ökkeş Karataş rolünü kaldığı yerden sürdürecektir."

Kaynak: Haber Merkezi