Çetin Tekindor’dan Hayranlarını Üzen Haber! Usta Oyuncu Hastaneye Kaldırıldı

Usta oyuncu Çetin Tekindor, kan değerlerinde yaşanan yükselme nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle “Çirkin” dizisinin setine katılamayan 81 yaşındaki sanatçının tedavisi sürerken, Ökkeş Karataş karakterini geçici olarak Tamer Levent canlandıracak.

Son Güncelleme:
Çetin Tekindor’dan Hayranlarını Üzen Haber! Usta Oyuncu Hastaneye Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Usta oyuncu Çetin Tekindor’un bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. 81 yaşındaki sanatçının kan değerlerinde yükselme tespit edilirken, tedavisinin doktor kontrolünde sürdüğü ve sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir setlerden uzak kalan Tekindor’un, rol aldığı “Çirkin” dizisinin çekimlerine de henüz katılamadığı aktarıldı.

ÖKKEŞ KARATAŞ’I GEÇİCİ OLARAK TAMER LEVENT CANLANDIRACAK

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tekindor’un canlandırdığı Ökkeş Karataş karakterinin bir süreliğine Tamer Levent tarafından oynanacağı duyuruldu. Açıklamada, Çetin Tekindor’un sağlık sorunları nedeniyle çekimlere kısa bir süre ara verdiği belirtilirken, iyileşmesinin ardından sete dönmesinin planlandığı ve Ökkeş Karataş karakterini yeniden canlandıracağı ifade edildi.

Dizinin sosyal medya hesabından konuya dair şu açıklama yapıldı:

"Çirkin dizisinde Çetin Tekindor'un rolünü bir süreliğine Tamer Levent üstlenecek. Usta oyuncu Çetin Tekindor, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle çekimlere kısa bir süre ara verecektir. Bu süreçte Tekindor’un canlandırdığı Ökkeş Karataş karakterine Tamer Levent hayat verecek. İyileşme sürecinin ardından yeniden sete dönmesi planlanan Çetin Tekindor, Ökkeş Karataş rolünü kaldığı yerden sürdürecektir."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dizi Hastane ünlü oyuncu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Dünyaca Ünlü Yıldız Lady Gaga Anne Oldu: Bebeğiyle İlk Kez Kameralara Yakalandı Dünyaca Ünlü Yıldız Lady Gaga Anne Oldu
Ünlü Şarkıcı Nev’den Üzen Haber! Çoklu Organ Yetmezliği Nedeniyle Entübe Edildi Ünlü Şarkıcı Nev’den Üzen Haber!
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı
Geçen Yıl Bilmişti! Milyonlarca Çalışanın Beklediği 2027 Asgari Ücret İçin Özgür Erdursun Rakam Verdi 2027 Asgari Ücret İçin Özgür Erdursun Rakam Verdi
Husiler Babulmendeb'e Dayandı, Yemen Alarma Geçti: 5 Ülkeyle Kritik Diplomasi Trafiği Husiler Babulmendeb'e Dayandı, Yemen Alarma Geçti: 5 Ülkeyle Kritik Diplomasi Trafiği
Eski MİT’çi Kaşif Kozinoğlu Dosyasında Adli Tıp Devrede, Kemik Örnekleri Gönderildi: Kefenin ve Cesedin Bozulmadığı Ortaya Çıktı 15 Yıl Sonra Mezarı Açıldı
Şimşekler Çetesine Şafak Darbesi: Çocuk Parkından El Bombası, Bursa’dan İnfaz Çıktı! Çocuk Parkından El Bombası, Bursa’dan İnfaz Çıktı!