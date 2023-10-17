Kıvanç Tatlıtuğ üçüncü kez koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 3.kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ üçüncü kez koronavirüse yakalandı

Hafta sonu ateşlenen ve test yaptıran Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu 3. kez pozitif çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre hemen tedavisine başlanan Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve bebeği Kurt Efe'ye kovid geçirmemek için çok dikkatli davrandı.

Evde ayrı bir odada kendisini izole eden Tatlıtuğ'un 3 gün sonra test sonuçları negatife döndü. Ünlü oyuncunun yarın "Aile" dizisinin setinde işbaşı yapacağı öğrenildi.

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