Edis'ten Kızılcık Şerbeti yorumu: Çok sinirliyim, nefret ediyorum ondan

Harbiye konserinde seyirciler arasında bulunan 'Kızılcık Şerbeti' oyuncularından Müjde Uzman'a seslenen Edis, "Çok sinirliyim Fatih'e. Nefret ediyorum ondan. İyi ki getirmedin onu yanında" dedi.

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Edis'ten Kızılcık Şerbeti yorumu: Çok sinirliyim, nefret ediyorum ondan

Edis, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda seyircileriyle buluştu. Edis’i izleyenler arasında ünlü isimler de yer aldı.

Oyuncuları arasında Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya'nın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman da Edis'i dinleyenler arasındaydı.

Uzman'ı gören Edis "Çok sinirliyim Fatih'e. Nefret ediyorum ondan. İyi ki getirmedin onu yanında. Görmek bile istemiyorum onu. 'Biz rolümüzü yapıyoruz' diyorlar ama ona da inanmıyorum. Sen çok tatlısın ama. Bizde sadece 'güno' var" yorumunda bulundu.

Kızılcık Şerbeti' oyuncusu Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakteri, çocuğunun velayetini eşi Doğa'dan zorla aldığı için izleyicilerden tepki çekiyor. 'Fatih' karakterine tepki gösteren bir grup 'Fatihi.tokatla.com' adında bir site açılmıştı.

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