Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı konuştu ve yaşadıklarını anlattı: Yasak ancak...

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın herkesten sakladığı kızı Duygu Nebioğlu, sessizliğini bozdu. Metin Akpınar'ın kızı Nebioğlu, "Çocukluğumda kötü şeyler var. Hafızamda unutmak istediğim çok kötü görüntü var" dedi.

Son Güncelleme:
Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı konuştu ve yaşadıklarını anlattı: Yasak ancak...

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın herkesten sakladığı kızı Duygu Nebioğlu, Kanal D'nin sevilen programı 'Neler Oluyor Hayatta Programı'nın sunucuları Hakan Ural ve Tuğba Nur Namlı'ya gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Annesinin kardeşiyle kendisini Antalya’daki bir köyde bakıcı bir kadına bırakıp gittiğini anlatan Nebioğlu, "Önce bunu kabullenmeye çalıştım sonra babama ulaşmaya çalıştım. kendisine ulaşmak hiç kolay olmadı. Kimseyi üzüp yıpratmak için bunları yapmadım. Bazı konularda iletişim kuramadığımız için kendi hakkımı aramak istedim" dedi.

"LİNÇ KAMPANYASI İSTEMİYORUM"

Kamuoyunda kendisine karşı büyük bir tepki de oluştuğunu söyleyen Nebioğlu "Linç kampanyası istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı konuştu ve yaşadıklarını anlattı: Yasak ancak... - Resim : 1

"UNUTMAK İSTEDİĞİM ÇOK KÖTÜ GÖRÜNTÜ VAR"

Çocuk Esirgeme Kurumunda bir süre kaldıktan sonra evlatlık alınan Metin Akpınar’ın kızı, "Çocukluğumda kötü şeyler var. Hafızamda unutmak istediğim çok kötü görüntü var" dedi.

"METİN AKPINAR 5 YIL BOTUNCA BENİMLE İLETİŞİM KURMADI"

Çocukluğunda zor zamanlar geçirdiğini belirten Nebioğlu, "Adlarımızı bile kendimiz koyduk. Bir akşam 7’de oturduk, sabah 7’ye kadar sohbet ettik. Ona uzun uzun yaşadığım her şeyi anlattım. O gün beni bağrına bastı" dedi.

Metin Akpınar’ın kendisini baştan beri kabullendiğini ancak onunla umduğu kadar görüşmediğini söyleyen Nebioğlu, “Ben babamı hiç üzmek istemedim. Ama o bana zamanını ayıramıyormuş gibi oldu. Sanki onu rahatsız ediyormuşum gibi hissettiğim zamanlar oldu" ifadelerini kullandı.

Nebioğlu, babasının 5 yıl boyunca onunla doğrudan iletişim kurmadığını, çalışanı yolu ile iletişim kurduğunu söyledi.

"14 YIL İÇİNDE SENEDE BİR KERE GÖRÜŞTÜK"

"14 yıl içinde babası olan usta oyuncu Metin Akpınar ile senede 1 kere görüşebildiğini" söyleyen Nebioğlu, "Senelerce babam zarar görmesin diye sessiz kaldım. İletişim kuramayınca kırıldım, sinirlendim, öfkelendim. İkna edemeyince mahkeme açtım. Benim gözüm parada değil. Yarın bir gün Allah korusun babam vefat ederse ben bu parayı hayvanlar için kullanacağım. Bu davayı açmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Ayrı bir dava açmış: Metin Akpınar'ın 'gizli' kızları ikiz çıktı!Ayrı bir dava açmış: Metin Akpınar'ın 'gizli' kızları ikiz çıktı!Magazin

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Metin Akpınar
Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya'ya edilen teklifleri açıkladı Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya'ya edilen teklifleri açıkladı
Konya usulü kısır tarifi! En lezzetli bulgurla yapılıyor ve lezzeti katlanıyor Konya usulü kısır tarifi! En lezzetli bulgurla yapılıyor ve lezzeti katlanıyor
İnternet sitesi açıldı: Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i 3 milyondan fazla kez tokatlandı İnternet sitesi açıldı: Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i 3 milyondan fazla kez tokatlandı
Oyuncu Sarp Akkaya herkesi çok üzmüştü! Sevindiren açıklama geldi Oyuncu Sarp Akkaya herkesi çok üzmüştü! Sevindiren açıklama geldi
Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli, eşinden boşanıyor! Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli, eşinden boşanıyor!
Justin Bieber'den tuhaf paylaşım: Gazze'nin fotoğrafını kullanarak İsrail için dua istedi Justin Bieber'den tuhaf paylaşım: Gazze'nin fotoğrafını kullanarak İsrail için dua istedi
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti: SGK yeni listeyi paylaştı! Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti: SGK yeni listeyi paylaştı!
Selçuk Geçer açıkladı: Dolarda yüz yılın rekoru geliyor, borcu olanların eli ayağına dolanacak! Selçuk Geçer açıkladı: Dolarda yüz yılın rekoru geliyor, borcu olanların eli ayağına dolanacak!
Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde oynayacağı filmden alacağı ücret belli oldu Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde oynayacağı filmden alacağı ücret belli oldu
Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum! Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum!
'Fatih Terim Fonu' vurgununda detaylar ortaya çıktı: Arda Turan 13,9 milyon dolar vermiş! 'Fatih Terim Fonu' vurgununda detaylar ortaya çıktı: Arda Turan 13,9 milyon dolar vermiş!