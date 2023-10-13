Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı konuştu ve yaşadıklarını anlattı: Yasak ancak...

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın herkesten sakladığı kızı Duygu Nebioğlu, Kanal D'nin sevilen programı 'Neler Oluyor Hayatta Programı'nın sunucuları Hakan Ural ve Tuğba Nur Namlı'ya gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Annesinin kardeşiyle kendisini Antalya’daki bir köyde bakıcı bir kadına bırakıp gittiğini anlatan Nebioğlu, "Önce bunu kabullenmeye çalıştım sonra babama ulaşmaya çalıştım. kendisine ulaşmak hiç kolay olmadı. Kimseyi üzüp yıpratmak için bunları yapmadım. Bazı konularda iletişim kuramadığımız için kendi hakkımı aramak istedim" dedi.

"LİNÇ KAMPANYASI İSTEMİYORUM"

Kamuoyunda kendisine karşı büyük bir tepki de oluştuğunu söyleyen Nebioğlu "Linç kampanyası istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"UNUTMAK İSTEDİĞİM ÇOK KÖTÜ GÖRÜNTÜ VAR"

Çocuk Esirgeme Kurumunda bir süre kaldıktan sonra evlatlık alınan Metin Akpınar’ın kızı, "Çocukluğumda kötü şeyler var. Hafızamda unutmak istediğim çok kötü görüntü var" dedi.

"METİN AKPINAR 5 YIL BOTUNCA BENİMLE İLETİŞİM KURMADI"

Çocukluğunda zor zamanlar geçirdiğini belirten Nebioğlu, "Adlarımızı bile kendimiz koyduk. Bir akşam 7’de oturduk, sabah 7’ye kadar sohbet ettik. Ona uzun uzun yaşadığım her şeyi anlattım. O gün beni bağrına bastı" dedi.

Metin Akpınar’ın kendisini baştan beri kabullendiğini ancak onunla umduğu kadar görüşmediğini söyleyen Nebioğlu, “Ben babamı hiç üzmek istemedim. Ama o bana zamanını ayıramıyormuş gibi oldu. Sanki onu rahatsız ediyormuşum gibi hissettiğim zamanlar oldu" ifadelerini kullandı.

Nebioğlu, babasının 5 yıl boyunca onunla doğrudan iletişim kurmadığını, çalışanı yolu ile iletişim kurduğunu söyledi.

"14 YIL İÇİNDE SENEDE BİR KERE GÖRÜŞTÜK"

"14 yıl içinde babası olan usta oyuncu Metin Akpınar ile senede 1 kere görüşebildiğini" söyleyen Nebioğlu, "Senelerce babam zarar görmesin diye sessiz kaldım. İletişim kuramayınca kırıldım, sinirlendim, öfkelendim. İkna edemeyince mahkeme açtım. Benim gözüm parada değil. Yarın bir gün Allah korusun babam vefat ederse ben bu parayı hayvanlar için kullanacağım. Bu davayı açmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem