Ayrı bir dava açmış: Metin Akpınar'ın 'gizli' kızları ikiz çıktı!

"Hayatımın en güzel adamısın sen. Babam olduğun ve beni sen büyüttüğün için çok şanslıyım. Seni nasıl anlatırım bilmiyorum öyle içimde kocaman bağın sırrısın kalbimde. Ve sen Yaşlandın ancak zihnimde senden heybetlisi yok babam. 76 yengecin de bir başka babam.”