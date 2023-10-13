Ayrı bir dava açmış: Metin Akpınar'ın 'gizli' kızları ikiz çıktı!
Usta sanatçı Metin Akpınar'ın dün ortaya çıkan kızının bir ikizi olduğu ortaya çıktı.
Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan 82 yaşındaki Metin Akpınar'ın başka bir kadınla birlikteliğinden doğduğunu öne süren Duygu Nebioğlu'nun babalık davasını bir yıl önce Antalya Akseki'de açtığı ortaya çıktı.
Dava dün sonuçlandı ve DNA raporuyla Metin Akpınar'ın, Duygu Nebioğlu'nun babası olduğu kesinleşti. Posta'nın aktardığına göre Türkiye bu olayı konuşurken Duygu Nebioğlu'nun bir de Sevgi adlı ikizi olduğu ortaya çıktı.
Sevgi Nebioğlu'nun da ayrı bir dava açtığı, üzerinde gizlilik kararı olan bu davanın henüz sonuçlanmadığı belirlendi. Hikâye 35 yıl önce Metin Akpınar'ın İstanbul'da tanışıp birlikte olduğu kadının ikiz çocuk doğurmasıyla başladı.
İddiaya göre, kadın, bakamadığı bu ikizleri Antalya'da bir köye terk etti. İkizler daha sonra devlet korumasına alındı. Antalya Akseki'de yaşayan öğretmen Özdener Nebioğlu ile eşi Emine Nebioğlu da çocukları olmadığı için 1994'te evlat edinmek üzere yurda başvurdu.
Evlatlık olarak kendilerine verilecek Duygu'nun ikizi olduğunu öğrenen Özdener çifti iki kardeşi birden evlatlık edindi. Duygu ve Sevgi bu süreçte öz anneleriyle de görüştü.
İkizler 21 yaşına geldiklerinde annelerinden babalarının Metin Akpınar olduğunu öğrendi. Duygu, bir gösterisine hayranı olarak katıldığı Metin Akpınar'ın saç telini elde ederek DNA testi yaptırdı. Bu teste göre Metin Akpınar babasıydı.
Duygu Nebioğlu, dünkü karardan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağrına basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım” diyerek Metin Akpınar'ın tüm bu süreçte kendisinden haberdar olduğunu ama kabullenmediğini ima etti.
Duygu Nebioğlu açıklamasında, “Henüz 21 yaşında hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Bu sebeple saygıdeğer avukatlarıma ulaştım. Metin Akpınar'ın babam olduğu, Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur.
Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz. Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatımın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Duygu Nebioğlu daha önce yaptığı bir paylaşımda kendisini büyüten babasına Instagram hesabından şu sözlerle seslenmiş:
"Hayatımın en güzel adamısın sen. Babam olduğun ve beni sen büyüttüğün için çok şanslıyım. Seni nasıl anlatırım bilmiyorum öyle içimde kocaman bağın sırrısın kalbimde. Ve sen Yaşlandın ancak zihnimde senden heybetlisi yok babam. 76 yengecin de bir başka babam.”