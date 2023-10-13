İnternet sitesi açıldı: Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i 3 milyondan fazla kez tokatlandı

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’ndeki Fatih karakteri için internet sitesi açıldı. Dizinin izleyicileri Fatih’e birkaç gün önce açılan sitede 3 milyondan fazla tokat attı.

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İnternet sitesi açıldı: Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i 3 milyondan fazla kez tokatlandı

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, ilgi ile takip ediliyor. Dizide Doğukan Güngör’ün canlandırdığı Fatih karakteri izleyiciyi ise kızdırıyor.

Dizinin sevenleri ‘fatihitokatla.com’ diye bir site açarak, Fatih’e sinirlenen ve onu tokatlamak isteyenler tokat atarak stres attı.

‘FATİHİTOKATLA.COM’A’ YOĞUN İLGİ

İnternet sitesinde Fatih'in 3 milyondan fazla kez tokatlandığı görüldü. Söz konusu sayının dizinin yayınlandığı Cuma akşamlarında yükselişe geçmesi bekleniyor.

İnternet sitesi açıldı: Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i 3 milyondan fazla kez tokatlandı - Resim : 1

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