Justin Bieber'den tuhaf paylaşım: Gazze'nin fotoğrafını kullanarak İsrail için dua istedi

Hamas’ın ilk saldırıları sonrasında İsrail ciddi kayıplar yaşarken, Gazze’ye başlatılan hava harekatı sonrasında ise binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Birçok ülkede hem Filistin için hem de İsrail için destek yürüyüşleri yapılırken, şarkıcı Justin Bieber de İsrail’e destek verenlerden oldu.

Ancak Bieber’in, İsrail’e dua isterken bombalanan Gazze’nin fotoğrafını paylaşması sosyal medyada da gündem oldu.

Justin Bieber, Gazze'nin fotoğrafını kullanarak İsrail için dua istedi.

Bieber, gelen tepkiler sonrasında paylaşımı silerek yeni paylaşımda bulundu.