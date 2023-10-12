Justin Bieber'den tuhaf paylaşım: Gazze'nin fotoğrafını kullanarak İsrail için dua istedi

Hamas- İsrail çatışmasında bugün 6'ncı gün. Gazze İsrail tarafından bombalanıyor. Ölü sayısı bini geçti. Dünyanın gözü bu çatışmadayken ünlü şarkıcı Justin Bieber çok tuhaf bir paylaşımda bulundu.

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Justin Bieber'den tuhaf paylaşım: Gazze'nin fotoğrafını kullanarak İsrail için dua istedi

Hamas’ın ilk saldırıları sonrasında İsrail ciddi kayıplar yaşarken, Gazze’ye başlatılan hava harekatı sonrasında ise binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Birçok ülkede hem Filistin için hem de İsrail için destek yürüyüşleri yapılırken, şarkıcı Justin Bieber de İsrail’e destek verenlerden oldu.

Ancak Bieber’in, İsrail’e dua isterken bombalanan Gazze’nin fotoğrafını paylaşması sosyal medyada da gündem oldu.

Justin Bieber, Gazze'nin fotoğrafını kullanarak İsrail için dua istedi.

Justin Bieber'den tuhaf paylaşım: Gazze'nin fotoğrafını kullanarak İsrail için dua istedi - Resim : 1

Bieber, gelen tepkiler sonrasında paylaşımı silerek yeni paylaşımda bulundu.

Justin Bieber'den tuhaf paylaşım: Gazze'nin fotoğrafını kullanarak İsrail için dua istedi - Resim : 2

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