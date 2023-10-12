Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya'ya edilen teklifleri açıkladı

YouTube'daki Konuşanlar programıyla adından söz ettiren Hasan Can Kaya daha sonra Exxen için Acun Ilıcalı ile el sıkışmıştı. Acun Ilıcalı, yeni açıklamasında "Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler" ifadesine yer verdi.

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Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya'ya edilen teklifleri açıkladı

Candaş Tolga Işık'ın programına katılan Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya hakkında da konuştu.

"Dünyadaki en büyük test para. Sana eğer bugün bir tavsiye vermek istiyorsam bul olsun" diyen Ilıcalı devamında "Paradan daha önemli bir test yok. Yani bir insanın kalitesini mi istiyorsun, kalenderliğini mi arıyorsun ya da ne kadar güvenilir olduğuna mı bakıyorsun hepsi para. Para testini geçen adamdan korkma" dedi.

PARA TESTİNDEN GEÇTİ

Ilıcalı, YouTube kanalında Konuşanlar isimli programla sevilen ve daha sonra Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya hakkında şu sözleri söyledi:

"Hasan Can'ın işini 3 dakika seyrettikten sonra buluşmaya gittim. O günden beri de beraberiz. Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi."

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