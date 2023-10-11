Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur: 13 yaşındaki kızım babasının evinde alkolik oldu

Oyuncu Deniz Uğur, babasının yanında alkolik olan 13 yaşındaki kızının ölümden döndüğünü, kızının babasını görmek istemediğini, onu dövdüğünü ve onun evinde alkole alıştığını söyledi.

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Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur: 13 yaşındaki kızım babasının evinde alkolik oldu

Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Seren Serengil olaylı bir şekilde ayrıldığı Söylemezsem Olmaz'ın ardından YouTube'da yeni bir programa başladı. Serengil'in ilk konuğu Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur oldu. Aralarında şiddet ve velayet davası olan Uğur'un Reha Muhtar hakkında anlattıkları herkesi şaşırttı.

Uğur, babasının yanında alkolik olan 13 yaşındaki kızının ölümden döndüğünü, kızının babasını görmek istemediğini, onu dövdüğünü ve onun evinde alkole alıştığını söyledi.

Ünlü oyuncu, Reha Muhtar’ın akli dengesinin yerinde olmadığının, şizofreni başlangıcı olduğunu ve alkolik olduğunu, çocukların onun yanında olmaması gerektiğini açıkladı.

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