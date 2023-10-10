Onur Büyüktopçu: Gelinim Mutfakta'dan kovuldum

'Kiralık Aşk' dizisiyle tanınan ve 'Yemekteyiz', 'Damat Bayıldı' ve 'Çarkıfelek' programlarını sunan Onur Büyüktopçu, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un YouTube kanalı 'Bize Kaldı'ya konuk oldu. Büyüktopçu, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Gelinim Mutfakta' programından kovulduğunu açıkladı.

Programdan kovulduğunu açıklayan Onur Büyüktopçu, "Ben kovuldum anlam veremediğim bir şekilde. 'Seyircimle vedalaşsaydım' dedim. Ayak kaydırma muhabbetleri falan oldu" ifadelerini kullandı.

Büyüktopçu, 'Kısmetse Olur' sunuculuğunu da kabul etmediğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kanal D ekranlarında 2018 yılında yayın hayatına başlayan 'Gelinim Mutfakta', Fatih Ürek'in sunumuyla 2020 yılına kadar devam etti. Fatih Ürek'in ardından 2020 yılında programı sunmaya başlayan Büyüktopçu, ani bir şekilde programdan ayrıldı.

Büyüktopçu'nun ardından Seda Sayan kamera karşısına geçti.

Daha sonra da Mehmet Ali Erbil, Songül Karlı, Demet Akalın, Safiye Soyman, Turgay Başyayla gibi isimler programda sunuculuk yaptı.