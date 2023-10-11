Ünlü yönetmen Anthony Hickox evinde ölü bulundu

Aralarında 'Waxwork' ve 'Hellraiser III'ün de bulunduğu birçok korku filmine imza atan İngiliz yönetmen Anthony Hickox'tan acı haber geldi. Hickox'un 64 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hayatının son yıllarını Romanya'da geçiren ünlü yönetmenin Bükreş'teki evinde ölü bulunduğu belirtildi. Arkadaşlarının bir süredir Anthony Hickox'tan haber alamaması üzerine polise başvurmasıyla acı gerçeğin ortaya çıktığı kaydedildi.

Acı haberi ise yönetmenin yakın arkadaşı Jonathan Shalit duyurdu. Üzüntüsünü ifade eden Shalit, Anthony Hickox'u "harika bir adam ve sevgili bir dost" olarak nitelendirdi.