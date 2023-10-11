Hamas'ın kamyon arkasında taşıdığı Shani Louk'un annesi: 'Kızım yaşıyor, her dakika çok önemli'

Hamas militanları tarafından bir müzik festivaline düzenlediği saldırıda öldürdüğü öne sürülen Shani Louk'un annesi, kızının hayatta olduğunu ve Gazze'de bir hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

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Hamas'ın kamyon arkasında taşıdığı Shani Louk'un annesi: 'Kızım yaşıyor, her dakika çok önemli'

Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlatmasının ardından, İsrail'den savaş alarmı gelmişti. Çatışmaların devam ettiği bölgelerde binlerce can kaybı yaşandı.

Hamas'ın geçtiğimiz cumartesi günü başlattığı saldırıların hedefinde bir müzik festivali de vardı.

Günboyu'nda yer alan habere göre; festivale düzenlenen saldırıda öldürüldüğü iddia edilen 22 yaşındaki İsrailli Alman vatandaşı Shani Louk'un annesi Ricarda, konuya ilişkin açıklama yaparak, kızının hâlâ hayatta olduğunu ve Gazze'de ağır yaralı olarak bir hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

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Ricarda, daha önce yaptığı açıklamada, bir kadının Hamas tarafından kaçırılıp, cesedinin gezdirildiğine dair görüntülerdeki kişinin Louk olduğunu saçlarından ve vücudundaki dövmelerinden tespit ettiklerini ve kendisinin hayatını kaybettiğinden endişelendiklerini ifade etmişti.

Hamas'ın kamyon arkasında taşıdığı Shani Louk'un annesi: 'Kızım yaşıyor, her dakika çok önemli' - Resim : 2

İsviçreli haber sitesi Blick'in haberine göre, Louk'un ailesinin, bugün açıklama yaparak, kadının başından ağır yaralanmış bir şekilde Gazze'de bir hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Filistinli kaynaklardan bilgi aldığını söyleyen anne Ricardo, "Artık Shani'nin hayatta olduğuna dair bilgiye sahibiz" dedi.

Louk'un ağır yaralı olduğunu da sözlerine ekleyen anne, Alman hükümetinden yardım ve hızlı hareket etmesini talep ederek 'Her dakika önemli' dedi.

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