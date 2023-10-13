Meghan Markle'ın son rol aldığı dizi yeniden çekilecek

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor. Markle, 2016 yılında Prens Harry ile görüşmeye başladığı esnada Suits adlı dizide rol alıyordu.

Variety'nin haberine göre, The Suits dünyasını konu alan yeni bir dizi için çalışmalar başladı. Dizinin hangi zaman dilimini konu alacağı veya kimlerin başrolde olacağı bilinmiyor.

Dizisinin yaratıcısı Aaron Korsch, yeni karakterlerle bir dizi çekileceğinin sinyallerini verdi.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Yeni dizinin son dönemde izlenmesinin artması ve 12 hafta boyunca en çok izlenen dizi olması sebebiyle bu kararın verildiği düşünülüyor.

Markle ise 2010 ile 2018 yılları arasında dizide Zane karakterine hayat verdi.

2011 ile 2019 yılları arasından yayınlanan dizi, Markle'ın Prens ile birlikteliğinden sonra giderek popülarite kazandı. Markle, 2017 yılında 7. sezonda diziden ayrıldı.

Setlerden uzak kalan Markle'ın dizide rol alıp almayacağı ise merak konusu.