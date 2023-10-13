Blinken, Mahmud Abbas ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

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Blinken, Mahmud Abbas ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Antony Blinken'in Amman'da Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ile bir araya geldiğini duyurdu.

Blinken, görüşmede ABD'nin Hamas'ın İsrail'e saldırılarını kınadığını yineleyerek, ülkesinin çatışmaların genişlemesini önlemek için ortaklarıyla koordinasyonlu çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Çatışmada mağdur olan Filistinli sivillerin ailelerine taziyelerini ileten Blinken, 'Filistin halkının şeref, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkını Hamas'ın temsil etmediğini' söyledi.

Blinken, 'Filistinlilerin, İsraillilerin ve Batı Şeria'da yaşayan on binlerce Amerikalının menfaati için Gazze'deki durumu sakinleştirmeye çabalayan' Abbas ve ekibine teşekkür etti, ülkesinin Filistin yönetimi ve halkı ile güvenliği tesis etmek için iş birliğini sürdüreceğini savundu.

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İsrail-Filistin gerginlik ABD
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