İsrail Lübnan'ı vurdu

İsrail’in topçu atışlarıyla Lübnan’a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade duyuruldu.

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İsrail Lübnan'ı vurdu

Filistin-İsrail çatışmaları 6. gününde devam ederken; çatışmaların bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor.

1799 Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarında, Gazze'ye su ve elektrik verilmiyor.

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LÜBNAN'A SALDIRI

Ayrıca çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya yayılma ihtimali de artıyor.

Son olarak İsrail’in topçu atışlarıyla Lübnan’a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı duyuruldu.

Bu gelişme, çatışmaların farklı ülkeleri de içine alarak büyüme olasılığını yükseltiyor.

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İsrail-Filistin gerginlik
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