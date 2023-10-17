CHP'li Menderes Belediyesi Yüzyüzeyken Konuşuruz konserini iptal etti

İzmir Menderes Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri, grubun bir üyesine ilişkin basında yer alan kadına şiddet suçlamaları nedeniyle iptal edildi.

28 Ekim'de Menderes’te Menderes Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri grup üyelerinden birinin kadına şiddet uyguladığı iddiası ve bu iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından iptal edildi.

Menderes Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; CHP'li bir belediye olarak İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun'un desteklendiği belirtilerek, grubun gitaristi Can Tunaboylu hakkında söz konusu şiddet iddialarına duyarsız kalınamayacağını kaydedildi.

Menderes Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun Cumhuriyet’imizin 100. yılı kutlamaları kapsamında, 28 Ekim tarihinde, belediyemiz organizasyonunda sahne alacağı öncesinde kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak basına yansıyan haberlerde, müzik grubunun gitaristinin bir kadına şiddet uyguladığı iddiası gündeme gelmiş, işbu şiddet olayının yargıya intikal ettiği, tarafların bu yönde karşılıklı beyanlarda bulunduğu bilgisi paylaşılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olarak İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 Sayılı Kanun’un yanında olduğumuzu; bu yöndeki mevzuatı desteklediğimizi her aşamada dile getirmiştik. Bilindiği üzere 6284 Sayılı Kanun potansiyel şiddetin önlenmesi, bu yönde önleyici tedbirlerin alınması adına mağdurun beyanını esas almaktadır. Bu beyan kesinlikle hükme etki etmemekte, yalnızca koruma mekanizmalarını devreye sokmaktadır. Kadın ve çocuklar gibi dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık uygulanmasının, şiddetle etkili ve bütüncül bir mücadelenin zorunlu unsuru olduğunun bilincindeyiz.

Anlatılan sebepler ile kadına yönelik şiddet iddiasının varlığı söz konusu iken bu duruma duyarsız kalmamız mümkün değildir. Toplumda şiddete yönelik farkındalığın ve anlayışın artırılması adına bunu görev bildiğimizi bildiriyor; 28 Ekim 2023 tarihinde saat 21.00’de gerçekleşmesi planlanan Yüzyüzeyken Konuşuruz konserinin iptal edildiğini, yerine Ersin Şov ile sanatçı Ece Seçkin konserinin gerçekleşeceğini kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."