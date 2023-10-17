Menzil şeyhinin lüks aracına gül atan kamu personeli!

Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni’nin otomobiline gül atan kamu görevlisinin görüntüleri tepki çekti.

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Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni’nin otomobiliyle müritlerinin arasından geçtiği sırada, bir kamu görevlisinin sözde şeyhe gül atması tepki çekti.

Giydiği yelekten infaz koruma memuru olduğu anlaşılan şahıs, Menzil şeyhine gül attı.

Gazeteci İsmail Arı’nın sosyal medyada paylaştığı görüntüler kamuoyundan büyük tepki çekti.

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