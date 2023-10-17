Kapalı kapılar ardında konuşulanlar: AKP'li kurmaylar genel afla ilgili kaygı duymaya başladı

AKP hükümetinin bundan üç ay önce alelacele geçirdiği kısmi af, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevinden izin verilenleri kapsamış ve aşama aşama uygulanmıştı. Yaklaşık 80 bin kişinin yararlandığı bu düzenleme konusunda yeni gelişmelerin yaşandığı öğrenildi.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından CHP, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) iki kez başvuruda bulundu. Parti itirazını, "İçerik ve hakkaniyetlik ilkesi bakımından görülen olumsuzluklar" ile TBMM iç tüzüğünün 92. maddesine göre bu düzenleme af niteliği taşıdığı için '5'te 3 çoğunluk' aranması gerekçesine dayandırdı. Lafın fazla dolandırılmış olması nedeniyle bazı uzmanlar, CHP’nin başvurusunu eşitlik ilkesi yönünden sorunlu buldu.

NASIL ÇÖZÜLECEK?

Ancak Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre iktidar partisinin hukukçu kurmayları, CHP’nin itiraz gerekçelerinden bağımsız bir nedenle 'kaygı' duymaya başladılar. Yasanın kaleme alınış biçimi ve ‘suçun işlendiği tarihle’ ilgili bağ kurulmadan yapılan yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından genişletilebileceği endişesi duyuluyor.

GENİŞLERSE NE OLUR?

Babacan'ın yazısında şunlar kaydediliyor:

"(...) Tartışmalardan anlıyoruz ki AYM’den gelen bilgiler, ‘kötü yasama’ uyarısı da taşıyor. Bu nedenle AYM’nin bir an önce görüşmesi beklenen bu başvurunun, neden olacağı sonuçlara kafa yoruluyor. Af genişlerse, kapsamına kimler girecek? Sınır, terör suçları hariç olarak çizildiği için PKK ve FETÖ suçluları yararlanmasa bile uyuşturucu kaçakçıları, insan kaçakçıları, mafyatik suçlar, şiddet suçluları kapsama alınabilir mi? Peki cana ve mala hiçbir kasıtları olmayan, sadece düşüncelerini dile getirdikleri için cezalandırılanlar, siyasi suçlular kapsama girer mi? diye konuşuluyor.

FAYDA VE YARAR HESABI

Bu konuda iki farklı görüş var; 1- Siyasi iktidar, eğer af kapsamının genişlemesinden yanaysa, kendine yarar görüyorsa, cezaevlerindeki aşırı yoğunluk sorununu AYM üzerinden çözmeyi isterse kapsam genişleyebilir ve iktidar da bunun direkt sorumlusu olmaz. 2- Anayasa Mahkemesi “stratejik” davranarak, faturanın kendisine çıkartılmasını önlemek için pozisyon alır ve orta yollu bir kararla paketin genişlemesini önler. Yapılan temasların ve tartışmaların nedeni bunlar olabilir.

Dikkatlerin dış politikaya ve yanı başımızdaki savaşa çevrildiği bir dönemde gözden kaçanları, kapalı kapılar ardında olup bitenleri aktaralım dedik. (...)"