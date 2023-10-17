Sevgilisini darp eden müzisyen Can Tunaboylu, ünlü oyuncunun oğlu çıktı!

“Değerli dinleyici ve takipçilerim, Böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün.