Sevgilisini darp eden müzisyen Can Tunaboylu, ünlü oyuncunun oğlu çıktı!

Eski sevgilisini darp ederek eve kapattığı iddiasıyla gündeme gelen Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu, usta sinema oyuncusunun oğlu çıktı.

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Sevgilisini darp eden müzisyen Can Tunaboylu, ünlü oyuncunun oğlu çıktı! - Resim: 1

Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun beraber oldukları dönemde kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

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Sevgilisini darp eden müzisyen Can Tunaboylu, ünlü oyuncunun oğlu çıktı! - Resim: 2

Hakkında hakaret ve basit yaralama suçlarından soruşturma başlatılan Tunaboylu'nun usta oyuncu Ayşe Tunaboylu'nun oğlu olduğu öğrenildi.

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Sevgilisini darp eden müzisyen Can Tunaboylu, ünlü oyuncunun oğlu çıktı! - Resim: 3

ANNESİ DE ÇOK ÜNLÜ

Instagram hesabından moraran gözü ve kırılan kolunu paylaşan Aybike Çelik, Can Tunaboylu tarafından darbedildiğini ve günlerce eve kapatıldığı ileri sürdü.

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Sevgilisini darp eden müzisyen Can Tunaboylu, ünlü oyuncunun oğlu çıktı! - Resim: 4

Şiddet iddiasıyla gündeme gelen ve konu yargıya taşındığı için masumiyet karinesini zedelememek adına sessiz kalacağını söyleyen Tunaboylu'nun annesi sayısız projede yer alan Ayşe Tunaboylu olduğu çıktı.

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Sevgilisini darp eden müzisyen Can Tunaboylu, ünlü oyuncunun oğlu çıktı! - Resim: 5

"13 GÜN BOYUNCA KIRIK KOLLA EVDE TUTUDUM"

Şarkıcı Aybike Çelik, Can Tunaboylu'nun kendisini darbettiğini iddia etti. Şiddete uğradığını açıklayan Çelik, darbedildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sevgilisini darp eden müzisyen Can Tunaboylu, ünlü oyuncunun oğlu çıktı! - Resim: 6

3 Ağustos Perşembe gecesi erkek arkadaşı Can Tunaboylu tarafından darbedildiğini söyleyen Çelik, "13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi" derken, darp raporu almaması için hastaneye götürülmediğini söyledi.

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Sevgilisini darp eden müzisyen Can Tunaboylu, ünlü oyuncunun oğlu çıktı! - Resim: 7

CAN TUNABOYLU ÖZÜR DİLEDİ

Çelik'in iddiaların ardından sessizliğini bozan gitarist Can Tunaboylu ise olayın yargıya taşındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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Sevgilisini darp eden müzisyen Can Tunaboylu, ünlü oyuncunun oğlu çıktı! - Resim: 8

“Değerli dinleyici ve takipçilerim, Böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün.

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Sevgilisini darp eden müzisyen Can Tunaboylu, ünlü oyuncunun oğlu çıktı! - Resim: 9

akat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılandan çok farklı olduğunun tüm delillerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da bir suç olduğunu saygıyla hatırlatmak istiyorum.
Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için büyük üzüntü duyuyorum.

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Sevgilisini darp eden müzisyen Can Tunaboylu, ünlü oyuncunun oğlu çıktı! - Resim: 10

Son olarak, yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iftiralar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığım' bilginize sunarım. Toplumsal refleksimizi saygıyla karşılıyor, bu şekilde gündemi meşgul ettiğim için herkesten tekrar özür diliyorum.”

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