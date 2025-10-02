Kenan Yıldız, Model Sevgilisi Natalia Shadle İle İlk Kez Görüntülendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Futbol dünyasının yükselen isimlerinden Kenan Yıldız, özel hayatıyla da gündeme oturdu. Juventus forması giyen ve A Milli Takım'ın önemli parçalarından biri olan 20 yaşındaki Türk futbolcu, Avustralyalı model Natalia Shadle ile Milano'da romantik bir gezinti yaparken ilk kez görüntülendi.

İlk kez görüntülendiler.

Habertürk'ün haberine göre, çiftin ilişkilerinin uzun süredir devam ettiği biliniyordu ancak bugüne dek hiçbir fotoğraf karesi yoktu. Yıldız ve Shadle Milano'nun caddelerinde el ele yürürken görüntülendi.

Kaynak: Habertürk