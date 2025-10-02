Kenan Yıldız, Model Sevgilisi Natalia Shadle İle İlk Kez Görüntülendi
Juventus'un genç yıldızı milli futbolcu Kenan Yıldız ile Avustralyalı model Natalia Shadle, Milano sokaklarında romantik bir yürüyüş sırasında ilk kez görüntülendi.
Futbol dünyasının yükselen isimlerinden Kenan Yıldız, özel hayatıyla da gündeme oturdu. Juventus forması giyen ve A Milli Takım'ın önemli parçalarından biri olan 20 yaşındaki Türk futbolcu, Avustralyalı model Natalia Shadle ile Milano'da romantik bir gezinti yaparken ilk kez görüntülendi.
Habertürk'ün haberine göre, çiftin ilişkilerinin uzun süredir devam ettiği biliniyordu ancak bugüne dek hiçbir fotoğraf karesi yoktu. Yıldız ve Shadle Milano'nun caddelerinde el ele yürürken görüntülendi.
