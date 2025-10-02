Yasemin Ergene’nin Boşanma Sonrası Verdiği Radikal Karar Başına İş Açtı…Telefonlar Susmuyor
İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini tek celsede noktalayan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan önce evini ardından numarasını değiştirmişti. Ünlü oyuncunun eski numarasını alan petshop sahibinin hayatı altüstü oldu. İşte ilginç olayın perde arkası…
Show TV’nin fenomen dizisi Doktorlar’da canlandırdığı Ela karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Ergene, kısa süre önce iş insanı eşi İzzet Özihan ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.
14 yıllık evliliğin tek celsede sona ermesinin ardından ünlü oyuncu sosyal medya hesabındaki Özilhan soy ismini kaldırmış Ergene ismini yeniden eklemişti.
Oyuncunun bu adımı sonrasında sosyal medyada ‘Hoş geldin Doktorlar Ela’ yorumları gündem olmuştu. Hayranları, evlilik sonrasında oyunculuk kariyerine ara veren oyuncunun yeniden setlere dönmesini istediğini belirtmişti.
Boşanma sonrasında evini değiştiren Yasemin Ergene’nin aynı zamanda telefon numarasını da değiştirdiği öğrenilmişti.
NUMARASINI ALAN ESNAF DELİYE DÖNDÜ
Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, ünlü oyuncunun eski numarasını bir petshop sahibi satın aldı. Telefonu hiç susmayan ve sürekli mesaj yağan esnaf "Bu numara artık bizim dükkana ait. Yasemin Özilhan ile ilgisi yoktur, artık aramazsanız çok iyi olur!" diyerek isyan etti.
Kaynak: Sabah