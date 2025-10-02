Yasemin Ergene’nin Boşanma Sonrası Verdiği Radikal Karar Başına İş Açtı…Telefonlar Susmuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Show TV’nin fenomen dizisi Doktorlar’da canlandırdığı Ela karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Ergene, kısa süre önce iş insanı eşi İzzet Özihan ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.

14 yıllık evlilik tek celsede bitmişti

14 yıllık evliliğin tek celsede sona ermesinin ardından ünlü oyuncu sosyal medya hesabındaki Özilhan soy ismini kaldırmış Ergene ismini yeniden eklemişti.

Özilhan soy ismini kaldırıp Ergene'yi ekledi

Oyuncunun bu adımı sonrasında sosyal medyada ‘Hoş geldin Doktorlar Ela’ yorumları gündem olmuştu. Hayranları, evlilik sonrasında oyunculuk kariyerine ara veren oyuncunun yeniden setlere dönmesini istediğini belirtmişti.

Boşanma sonrasında evini değiştiren Yasemin Ergene’nin aynı zamanda telefon numarasını da değiştirdiği öğrenilmişti.

Doktorlar dizinin fenomen karakteri Ela

NUMARASINI ALAN ESNAF DELİYE DÖNDÜ

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, ünlü oyuncunun eski numarasını bir petshop sahibi satın aldı. Telefonu hiç susmayan ve sürekli mesaj yağan esnaf "Bu numara artık bizim dükkana ait. Yasemin Özilhan ile ilgisi yoktur, artık aramazsanız çok iyi olur!" diyerek isyan etti.

