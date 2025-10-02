Yasemin Ergene’nin Boşanma Sonrası Verdiği Radikal Karar Başına İş Açtı…Telefonlar Susmuyor

İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini tek celsede noktalayan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan önce evini ardından numarasını değiştirmişti. Ünlü oyuncunun eski numarasını alan petshop sahibinin hayatı altüstü oldu. İşte ilginç olayın perde arkası…

Yasemin Ergene’nin Boşanma Sonrası Verdiği Radikal Karar Başına İş Açtı…Telefonlar Susmuyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Show TV’nin fenomen dizisi Doktorlar’da canlandırdığı Ela karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Ergene, kısa süre önce iş insanı eşi İzzet Özihan ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Yasemin Ergene’nin Boşanma Sonrası Verdiği Radikal Karar Başına İş Açtı…Telefonlar Susmuyor - Resim : 1
14 yıllık evlilik tek celsede bitmişti

14 yıllık evliliğin tek celsede sona ermesinin ardından ünlü oyuncu sosyal medya hesabındaki Özilhan soy ismini kaldırmış Ergene ismini yeniden eklemişti.

Yasemin Ergene’nin Boşanma Sonrası Verdiği Radikal Karar Başına İş Açtı…Telefonlar Susmuyor - Resim : 2
Özilhan soy ismini kaldırıp Ergene'yi ekledi

Oyuncunun bu adımı sonrasında sosyal medyada ‘Hoş geldin Doktorlar Ela’ yorumları gündem olmuştu. Hayranları, evlilik sonrasında oyunculuk kariyerine ara veren oyuncunun yeniden setlere dönmesini istediğini belirtmişti.

Boşanma sonrasında evini değiştiren Yasemin Ergene’nin aynı zamanda telefon numarasını da değiştirdiği öğrenilmişti.

Yasemin Ergene’nin Boşanma Sonrası Verdiği Radikal Karar Başına İş Açtı…Telefonlar Susmuyor - Resim : 3
Doktorlar dizinin fenomen karakteri Ela

NUMARASINI ALAN ESNAF DELİYE DÖNDÜ

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, ünlü oyuncunun eski numarasını bir petshop sahibi satın aldı. Telefonu hiç susmayan ve sürekli mesaj yağan esnaf "Bu numara artık bizim dükkana ait. Yasemin Özilhan ile ilgisi yoktur, artık aramazsanız çok iyi olur!" diyerek isyan etti.

Yasemin Ergene’nin Boşanma Sonrası Verdiği Radikal Karar Başına İş Açtı…Telefonlar Susmuyor - Resim : 4

Yasemin Özilhan’dan Boşanma Sonrası Jet Adım! Görenler Yorum Yağdırdı… Doktorlar’ın Ela’sı Küllerinden DoğduYasemin Özilhan’dan Boşanma Sonrası Jet Adım! Görenler Yorum Yağdırdı… Doktorlar’ın Ela’sı Küllerinden DoğduMagazin

Mucize Doktor'a Doktor Ela olarak dönen Yasemin Özilhan’a anlamlı destekMucize Doktor'a Doktor Ela olarak dönen Yasemin Özilhan’a anlamlı destekMagazin

Kaynak: Sabah

Etiketler
Doktorlar Show TV Oyuncu Yasemin Ergene
İpek Filiz Yazıcı ve Eşi Ufuk Beytemir’den Şoke Eden Karar! Duyanlar İnanamadı İpek Filiz Yazıcı ve Eşi Ufuk Beytemir’den Şoke Eden Karar! Duyanlar İnanamadı
Herkes 'Blok3 ve Cemre Baysel Aşkı'nı Konuşuyordu: Gerçek Bambaşkaymış... Herkes Konuşuyordu! Gerçek Bambaşkaymış...
Her Gün Binlerce Kişi Ziyaret Ediyordu! Türkiye'nin Ünlü AVM'si Satılıyor Türkiye'nin Ünlü AVM'si Satılıyor
Galatasaray’da Icardi Krizi! Okan Buruk Ne Yapacağını Şaşırdı: Liverpool Maçı Sonrası Yaptığı Hareketi Olay Oldu Icardi Krizi! Maç Sonu Hareketi Olay Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi, Dışişleri'nden Alıkonulan Türk Vatandaşları İçin Flaş Hamle İsrail Ablukayı Delen Mikeno Gemisini Ele Geçirdi
Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Başsavcılıktan Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz
Nakliyeci Cinayeti Korkunç Sırları Açığa Çıkardı: Fransa-Türkiye-Suriye Hattında Dehşet Ailesi Nakliyeci Cinayeti Korkunç Sırları Açığa Çıkardı
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı! 'Tüm Girişimler Başlatıldı' Türkiye’den İsrail’e Sert Sumud Filosu Çıkışı!